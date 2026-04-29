Budúci maďarský premiér vraj uráža Slovensko: Danko je nahnevaný, Magyar k nám ani nemusí chodiť

Foto: SITA/AP/TASR - Jakub Kotian

Roland Brožkovič
TASR
Predseda SNS mu odkázal, že ak nevie, čo je SR, nech zváži návštevu našej krajiny.

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) avizuje, že na budúci týždeň predloží do parlamentu uznesenie. Poslanci ním majú vyzvať dezignovaného maďarského premiéra Pétera Magyara, aby sa zdržal používania slov, ktoré spochybňujú štátnosť SR. Vyplýva to z jeho stredajšieho vyjadrenia pre novinárov v parlamente.

„Ak chce byť Magyar dôstojným predsedom vlády Maďarska, nemal by urážať SR, jej štátnosť, slovami ako Felvidék. Roky sme pracovali na tom, aby sme neriešili traumy z minulosti,“ skonštatoval Danko. Vyjadrenia Magyara označil za nedôstojné. Kritizoval ho za to, že to robí opakovane. „Jeho politika je typická pre liberálny nacionalizmus,“ vyhlásil.

Zároveň mu odkázal, že ak nevie, čo je SR, nech zváži návštevu našej krajiny. „Hovoriť o Felvidéku patrí do minulého storočia,“ podotkol. Dúfa, že Magyar sa takto vyjadril poslednýkrát. „Verím, že mu to bude tlmočiť aj predseda vlády SR, aj prezident SR,“ povedal.

Problémový „Felvidék“

Podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD) udivuje rétorika Magyara a spôsob, akým začal diplomatické vzťahy so Slovenskom. Nasvedčuje to podľa neho tomu, že nemá záujem o dobré a korektné vzťahy so svojím susedom. „Myslím si, že slovensko-maďarské vzťahy nebudú dobré dovtedy, kým neprestane Magyar používať na Slovensko označenie Felvídek,“ povedal novinárom.

Foto: SITA/AP

Nová skutková podstata v Trestnom zákone sa podľa neho netýka len tzv. Benešových dekrétov. „Hovorí, že kto bude spochybňovať povojnové usporiadanie, ten by mal byť trestne postihnutý,“ vysvetlil Gašpar. Benešove dekréty podľa neho akceptovala ako historickú legislatívu aj Európska únia.

„A každý, kto otvára túto otázku, legitímne sa snaží o narušenie našej suverenity. A na všetky spory, ktoré majú dnes niektorí konkrétni občania o svoje územia alebo pozemky a nehnuteľnosti, tu máme systém všeobecných súdov, ktorý to vie vyriešiť,“ skonštatoval.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tibor Gašpar si brúsi zuby na ďalšiu významnú funkciu. Má však jednu podmienku

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
