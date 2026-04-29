Tibor Gašpar si brúsi zuby na ďalšiu významnú funkciu. Má však jednu podmienku

Foto: TASR - Jakub Kotian

Roland Brožkovič
TASR
Gašpar vysvetlil, že treba presadzovať politiku Smeru-SD v regiónoch aj takýmto spôsobom.

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD) pripúšťa, že bude na jeseň kandidovať za predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). Povedal to novinárom na stredajšej tlačovej konferencii. Prioritou je však spoločný koaličný kandidát.

Súčasného šéfa NSK Branislava Becíka, ktorý je v predsedníctve Hlasu-SD, považuje Gašpar za silného kandidáta. Ak sa s ním Smer-SD nedohodne, môže sa stať, že bude kandidovať Gašpar. „Pre mňa je silný kandidát aj pán Becík, ale Hlas zatiaľ s nami nechce nejako rokovať. Takže pokiaľ nedôjde k dohodám, môže sa stať, že sa rozhodnem kandidovať aj ja za župana na Nitriansky samosprávny kraj,“ povedal Gašpar.

Jasná priorita

Smer-SD sa chce podľa jeho slov dohodnúť na spoločnom kandidátovi, ktorý bude zastupovať koaličné strany. Považuje to za prioritu. Dohodnúť sa chce s Becíkom. „Nevylučujem, pokiaľ sa s ním nedohodneme na takomto spoločnom postupe, že budem kandidovať ako protikandidát aj ja za stranu Smer. Ale to je všetko otázka zatiaľ koaličných rozhovorov a dohôd,“ skonštatoval podpredseda parlamentu.

Gašpar vysvetlil, že hoci je vo funkcii podpredsedu NR SR, treba presadzovať politiku Smeru-SD v regiónoch aj takýmto spôsobom. „Pokiaľ má byť politika strany nielen o vrcholových politikoch tu v Bratislave, musíme mať záujem, aby sa niektoré z osobností, ktoré predstavuje Smer, začali uplatňovať aj v regiónoch a snažili sa presadzovať hodnotové názory a ciele, ktoré máme, aj na regionálnej úrovni,“ skonštatoval.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 24. októbra. Predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.

Richard Sulík končí v SaS: Po 17 rokoch odchádza zo strany, ktorú založil

