Pozrite sa, za akými zážitkami sa v Európe oplatí cestovať najviac: Ten najlepší stojí len 3 eurá

Ilustračná foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Tip na výlet
Kam sa oplatí vyraziť za unikátnymi zážitkami?

Možno aj vy sa neraz obraciate na známy web Tripadvisor, keď chcete vedieť názory ľudí na rôzne zaujímavé miesta, ale aj reštaurácie. Web teraz na základe ich hodnotení zostavil rebríček zaujímavostí, ktoré sa bezpochyby oplatí vidieť a zažiť.

Ľudí lákajú unikátne zážitky

Ako informuje web Euronews, Tripadvisor každý rok zverejňuje rebríčky výletov a zážitkov, ktoré zaujali jeho používateľov. Ľudia čoraz viac vyhľadávajú unikátne zážitky, ktoré si budú pamätať po zvyšok života. Už pomenej ich lákajú miesta, kam chodia všetci a musia sa tlačiť v davoch.

Tripadvisor preto aj na tento rok vybral miesta a zážitky, ktoré milióny používateľov z celého sveta hodnotili najpozitívnejšie. Rebríček s názvom „Once in a Lifetime Experiences“ (Zážitky na celý život) predstavuje naozaj výnimočné cestovateľské zážitky z celého sveta, pričom na prvom mieste sa umiestnila destinácia v Európe.

Tohtoročným víťazom v rebríčku najlepších zážitkov na svete sa stala pešia prehliadka v centre Porta, ktorá stojí len 3 € na osobu. Titul obhájila po tom, ako ho získala aj v roku 2024. Na Tripadvisore jej najvyššie hodnotenie udelilo viac ako 25 000 ľudí. Páči sa im, že spája históriu, architektúru, ale aj gastronómiu.

Ilustračná foto: Pexels

Po stopách Beatles

Do výberu, konkrétne na tretiu priečku, sa dostala aj Barcelona. Ľudí očarila prehliadka ikonických miest ako Sagrada Família či Park Güell. Na štvrtom mieste sa umiestnil Amsterdam a 90-minútová plavba po kanáloch s kapitánom Jackom. Sľubuje zblíženie s ďalšími účastníkmi pri dobrom jedle a pití.

Prehliadka „The Beatles Magical Mystery Tour“ v Liverpoole sa umiestnila na piatom mieste vo svetovom rebríčku. Fanúšikovia legendárnej kapely nasadnú do nápadito vyzdobeného autobusu a navštívia kultové miesta, medzi ktoré patrí Penny Lane, Strawberry Field, rodný dom Paula McCartneyho a The Cavern Club, miesto, kde Beatles vystúpili takmer 300-krát.

Ilustračná foto: Pexels

Naučte sa byť gladiátorom

Najväčším zážitkom, za ktorým síce musíte cestovať trochu ďalej, no oplatí sa, je šnorchlovanie medzi tektonickými platňami v Reykjavíku. Môžete tu preskúmať podmorskú priepasť naplnenú topiacou sa ľadovcovou vodou, ktorá vznikla posunom Eurázijskej a Severoamerickej tektonickej platne. Nemusíte byť dokonca ani profesionálny potápač. V cene je zahrnutý odborný sprievodca, ale aj výbava a ako sladkú bodku na záver dostanete sušienku a horúcu čokoládu.

Mimochodom, vedeli ste, že sa môžete naučiť byť aj gladiátorom? V talianskom hlavnom meste existuje škola, kde vás naučia rôzne bojové techniky s autentickými zbraňami. Za príplatok sa môžete obliecť aj do dobového oblečenia.

A čo vidieť, ak chcete ostať bližšie k domovu? Odporúčame navštíviť napríklad magickú Brdárku alebo Pécs.

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac