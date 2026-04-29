Súd rozhodol o odvolaní v prípade atentátu na Fica: Cintula si vypočul verdikt

Lucia Mužlová
"Nie som žiadny terorista," hovoril Cintula pred súdom.

Najvyšší súd (NS) SR rozhodol o odvolaní obžalovaného Juraja Cintulu v prípade atentátu na premiéra Fica. Potvrdil strelcovi Jurajovi Cintulovi 21-ročný trest väzenia za atentát na predsedu vlády. Vinný je zo spáchania teroristického útoku. Stredajší rozsudok odvolacieho súdu, ktorý mierne korigoval právnu kvalifikáciu uloženú prvostupňovým súdom, je právoplatný.

Obhajoba odmietala právnu kvalifikáciu skutku ako teroristického činu. „Obžalovaný nemal v úmysle destabilizovať ústavné zriadenie SR ani exekutívu,“ povedal advokát Namir Alyasry. Obžalovaný navrhoval vrátenie prípadu späť na ŠTS, prípadne zmenu právnej kvalifikácie na zločin útoku na verejného činiteľa. „Nie som žiadny terorista. Dvadsaťjeden rokov väzenia považujem za šialenstvo,“ zdôraznil Cintula.

Obžalovaný navrhoval doplnenie dokazovania v podobe lekárskych správ o zdravotnom stave poškodeného. Súd návrh odmietol. „Považujeme to za duplicitný návrh na vykonanie dôkazu, ktorý bol vykonaný v rámci znaleckého dokazovania,“ argumentoval predseda senátu NS SR.

Vraj nechcel zabíjať

Pochybnosť o tom, že Juraj Cintula skutok spáchal, podľa vlaňajšieho rozsudku ŠTS nebola, spornou bola otázka jeho právnej kvalifikácie. ŠTS strelca zatiaľ neprávoplatne odsúdil za teroristický útok. Hrozilo mu doživotie. Senát vlani zdôraznil, že obžalovaný neútočil na premiéra ako na občana SR, ale vyslovene ako na predsedu vlády, s politikou ktorého nesúhlasí.

Cintula počas súdneho procesu na ŠTS tvrdil, že zdravie Fica sa rozhodol poškodiť preto, aby už nebol schopný vykonávať funkciu premiéra. Zabiť ho vraj nechcel. Vybral si na to výjazdové zasadnutie vlády v Handlovej v máji 2024. V momente, keď Fico zamieril medzi sympatizantov, vytiahol obžalovaný zbraň, ktorú mal v legálnej držbe, a niekoľkokrát vystrelil. Premiér utrpel viaceré zranenia.

