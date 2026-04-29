Kremeľ to potvrdil: Fico sa má zúčastniť na oslavách Dňa víťazstva v Moskve

Predseda vlády SR Robert Fico sa 9. mája zúčastní na oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom v Moskve, potvrdil v stredu poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr TASS a RIA Novosti.
„Budú hostia. Veľa sa hovorí o Ficovi, takže môžem potvrdiť, že sa zúčastní,“ odpovedal Ušakov novinárom na otázku o zahraničných hosťoch, ktorí na podujatie pricestujú.
Ako sa tam dostane, nie je známe
Stále nie je známe, akou cestou sa Fico do Moskvy dostane. Estónsko totiž 19. apríla uviedlo, že mu prelet nepovolí a samotný premiér informoval, že povolenie nedostane ani od Litvy a Lotyšska. Hovorkyňa litovského rezortu diplomacie Kristina Belikova však neskôr povedala, že takáto žiadosť zo strany SR ani neprišla.
SR o prelet požiadala aj Poľsko. Tamojší minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski následne v pondelok na tlačovej konferencii vyhlásil, že problém s cestou slovenského premiéra do Moskvy na oslavy cez Poľsko už neexistuje.
Slovenský premiér pre nesúhlas pobaltských štátov už minulý rok letel vládnym špeciálom dlhšou, južnou trasou cez Maďarsko, Rumunsko a ponad Čierne more. Okrem účasti na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny absolvoval v Moskve aj bilaterálne rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a lídrami ďalších krajín.
