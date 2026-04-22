Kaufland prichádza s veľkou zmenou, v regáloch si ju všimnú všetci zákazníci. Týka sa známych produktov

Jakub Baláž
Obľúbený reťazec ohlásil zaujímavú novinku, ktorá prekvapí mnohých spotrebiteľov.

Začiatkom marca sme vás informovali o tom, že nemecký reťazec Kaufland prišiel s kompletným rebrandingom svojich potravinových privátnych značiek. Ako sa zdá, táto výrazná zmena nie je zďaleka jediná a spoločnosť teraz ohlásila novinky aj vo sfére nepotravinových privátnych značiek.

Privátne značky počas posledných rokov výrazne posilnili svoju pozíciu na trhu. V období inflácie a rastúcich životných nákladov, keď zákazníci citlivejšie sledujú ceny na pultoch, sa pre mnohých stali prirodzenou voľbou aj plnohodnotnou alternatívou k tradičným značkovým produktom.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Na Slovensko prichádza nový lacný reťazec. Prvú predajňu otvorí už čoskoro v známom nákupnom centre
2.
Na Slovensku rastie päť nových predajní. Lidl ich pripravuje aj v lokalitách, kde doteraz nebol
3.
Ľudia budú nakupovať v nových predajniach. Známe obchodné centrum pripravuje rozšírenie
Zobraziť všetky články (348)

Neplatí to pritom iba o potravinách, veľké reťazce majú vo svojom portfóliu aj zaujímavý vlastný sortiment ponúkajúci módu, doplnky do domácnosti či spotrebiče.

Člen nemeckej Schwarz Gruppe Kaufland najnovšie prišiel so správami, že práve tento druh privátnych značiek prejde zmenou a do svojej ponuky zaradí známe značky ako Silvercrest, Crivit, Livarno, Esmara a Lupilu.

Súčasné značky postupne zmiznú

Zástupcovia spoločnosti o tom informovali v tlačovej správe, kde zároveň deklarujú, že takáto zmena bude badateľná postupne a aj v online priestore.

Na našich pultoch budú trvalo dostupné a pravidelne ich budeme dopĺňať o novinky v rámci akciových ponúk. V kombinácii so sortimentom známych značkových výrobcov tak zákazníkom môžeme prinášať ešte širší výber kvalitných produktov za výhodné ceny, na aké sú v našich predajniach zvyknutí,“ uviedol Richard Bendík, riaditeľ nákupu spoločnosti Kaufland Slovenská republika v. o. s.

Ako prvé sa v regáloch objavia výrobky Silvercrest a Crivit. Kým Silvercrest prináša sortiment elektrických spotrebičov či kuchynské pomôcky, Crivit ponúka cenovo dostupné vybavenie a oblečenie pre športových nadšencov. V nasledujúcich mesiacoch ich doplnia značky Livarno so sortimentom pre bývanie a domácnosť, Esmara zameraná na módu a doplnky, a tiež Lupilu s dojčenskými a detskými potrebami.

Zároveň, doterajšie privátne značky postupne z ponuky Kauflandu zmiznú. Ako Bendík dodal, rozhodnutie bude globálne a zákazníkom má pomôcť ľahšie sa na trhu s privátnymi značkami zorientovať. Mnohí spotrebitelia uvedené značky poznajú napríklad z ponuky iného člena nemeckej skupiny – z Lidla.

Zmenili sa aj potravinové privátne značky

Známy reťazec ešte počas marca oznámil, že jeho potravinové produkty pod privátnymi značkami prejdú zmenou. Okrem modernizácie vizuálov dochádza tiež k úprave názvov vybraných produktových radov. Dotknúť by sa to malo až 2 500 produktov a základom redizajnu bude charakteristický biely roh s červeným logom „K“.

Naše privátne značky sú dlhodobo synonymom kvality za dostupnú cenu. Tvoria významnú súčasť sortimentu a ich podiel stabilne rastie. Pre mnohých zákazníkov sú prvou voľbou pri každodenných nákupoch a nový, prehľadný dizajn im zabezpečí ešte lepšiu viditeľnosť na pultoch, uviedla Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika.

Ako zástupcovia reťazca ďalej deklarovali, rebranding v tomto ponímaní znamená iba zmenu zvonka a obsah balení ostane taký, na aký si spotrebitelia zvykli.

Odporúčané články
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Dunaj k vašim službám
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Kráľovská rodina
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Slováci a Česi v zahraničí
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia

