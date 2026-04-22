Kaufland prichádza s veľkou zmenou, v regáloch si ju všimnú všetci zákazníci. Týka sa známych produktov

Začiatkom marca sme vás informovali o tom, že nemecký reťazec Kaufland prišiel s kompletným rebrandingom svojich potravinových privátnych značiek. Ako sa zdá, táto výrazná zmena nie je zďaleka jediná a spoločnosť teraz ohlásila novinky aj vo sfére nepotravinových privátnych značiek.
Privátne značky počas posledných rokov výrazne posilnili svoju pozíciu na trhu. V období inflácie a rastúcich životných nákladov, keď zákazníci citlivejšie sledujú ceny na pultoch, sa pre mnohých stali prirodzenou voľbou aj plnohodnotnou alternatívou k tradičným značkovým produktom.
Neplatí to pritom iba o potravinách, veľké reťazce majú vo svojom portfóliu aj zaujímavý vlastný sortiment ponúkajúci módu, doplnky do domácnosti či spotrebiče.
Člen nemeckej Schwarz Gruppe Kaufland najnovšie prišiel so správami, že práve tento druh privátnych značiek prejde zmenou a do svojej ponuky zaradí známe značky ako Silvercrest, Crivit, Livarno, Esmara a Lupilu.
Súčasné značky postupne zmiznú
Zástupcovia spoločnosti o tom informovali v tlačovej správe, kde zároveň deklarujú, že takáto zmena bude badateľná postupne a aj v online priestore.
„Na našich pultoch budú trvalo dostupné a pravidelne ich budeme dopĺňať o novinky v rámci akciových ponúk. V kombinácii so sortimentom známych značkových výrobcov tak zákazníkom môžeme prinášať ešte širší výber kvalitných produktov za výhodné ceny, na aké sú v našich predajniach zvyknutí,“ uviedol Richard Bendík, riaditeľ nákupu spoločnosti Kaufland Slovenská republika v. o. s.
Ako prvé sa v regáloch objavia výrobky Silvercrest a Crivit. Kým Silvercrest prináša sortiment elektrických spotrebičov či kuchynské pomôcky, Crivit ponúka cenovo dostupné vybavenie a oblečenie pre športových nadšencov. V nasledujúcich mesiacoch ich doplnia značky Livarno so sortimentom pre bývanie a domácnosť, Esmara zameraná na módu a doplnky, a tiež Lupilu s dojčenskými a detskými potrebami.
Zároveň, doterajšie privátne značky postupne z ponuky Kauflandu zmiznú. Ako Bendík dodal, rozhodnutie bude globálne a zákazníkom má pomôcť ľahšie sa na trhu s privátnymi značkami zorientovať. Mnohí spotrebitelia uvedené značky poznajú napríklad z ponuky iného člena nemeckej skupiny – z Lidla.
Zmenili sa aj potravinové privátne značky
Známy reťazec ešte počas marca oznámil, že jeho potravinové produkty pod privátnymi značkami prejdú zmenou. Okrem modernizácie vizuálov dochádza tiež k úprave názvov vybraných produktových radov. Dotknúť by sa to malo až 2 500 produktov a základom redizajnu bude charakteristický biely roh s červeným logom „K“.
„Naše privátne značky sú dlhodobo synonymom kvality za dostupnú cenu. Tvoria významnú súčasť sortimentu a ich podiel stabilne rastie. Pre mnohých zákazníkov sú prvou voľbou pri každodenných nákupoch a nový, prehľadný dizajn im zabezpečí ešte lepšiu viditeľnosť na pultoch,“ uviedla Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika.
Ako zástupcovia reťazca ďalej deklarovali, rebranding v tomto ponímaní znamená iba zmenu zvonka a obsah balení ostane taký, na aký si spotrebitelia zvykli.
