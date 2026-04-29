„A žili šťastne, každý sám.“ Finále šou Mama, ožeň ma je tu. Divákov niektoré voľby prekvapili

Šou Mama, ožeň ma sa na obrazovky vrátila po viac ako desiatich rokoch a predstavila nový, modernejší formát. Lásku tak pod dohľadom prísnych mám nehľadali len muži, ale aj ženy. Nie pri všetkých účastníkoch sa pritom tvorcovia riadili ich vlastným vkusom, ale ponúkli im nápadníkov, ktorí sa k nim hodili podľa ich názoru.
Napríklad Lucia alias Barbie pôvodne chcela staršieho muža, no nakoniec si vybrala z nápadníkov, ktorých jej vybrala TV JOJ. Hľadanie lásky tak bolo úspešné a nielen pre ňu, keďže po finále vieme, koho si súťažiaci vybrali a kto si nakoniec získal ich srdce.
Podarilo sa im nájsť lásku?
Dokopy sa v šou objavilo 36 účastníkov. 25-ročný Tomáš si vyberal z Mišky, Viktórie a Heidi. V konečnom boji o jeho srdce sa stretli Miška a Heidi, pričom od začiatku mal bližšie k jednej z nich. Nikoho tak snáď neprekvapilo, že si nakoniec vybral práve Mišku. Ako už však všetci vedia, po šou sa žiadna veľká láska neodohrala, keďže sa navzájom na sociálnych sieťach urážajú a udávajú, keďže Miška verí, že odhalila Tomášovu pravú tvár a on zas tvrdí, že ho osočuje a zverejňuje jeho súkromné správy.
Ďalej hľadala lásku 26-ročná Lenka. Tá si vyberala z trojice Henrik, Tomáš a Jozef. Ako prvého poslala domov Tomáša, ktorý to rozhodne nečakal, pričom týchto dvoch na sociálnych sieťach označovali ako „influencerskú dvojicu“, takže mali potenciál na viac než len ľúbostný vzťah. Nakoniec si však ako víťaza jej srdca Lenka vybrala Jozefa.
Ako tretí súťažil 36-ročný Lukáš. V boji o jeho srdce sa proti sebe postavili Eliška, Zuzana a Adela. V tomto prípade neboli napäté vzťahy medzi Lukášom a jeho potenciálnymi vyvolenými, ale medzi Eliškou a Zuzanou. Ich priateľstvo definitívne skončilo po tom, ako si Eliška zablokovala Zuzanu na sociálnych sieťach. Lukáš si pritom nevybral ani jednu z nich a vo finále po jeho boku ostala Adela.
Nasleduje 36-ročná Jarmila, ktorej nápadníci boli Jakub, Emanuel a Patrik. V prípade tejto štvorice si najviac pozornosti získal Emanuel, a to pre incident s alkoholom a autom. Po tom, ako nezvládol situáciu, spôsobil škodu približne 800 eur na produkčnom vozidle, ktoré bolo potrebné vyčistiť. Azda nikoho tak neprekvapí, že si Jarmila nevybrala jeho, ale jej srdce si získal Patrik.
V prípade 32-ročného Juraja šou skončila skôr, než sa čakalo. Na výber mal Viktóriu, Klaudiu a Paulínu. Ako však TV JOJ v príspevku po finále napísala, Juraj si mal vybrať „policajné komando“. Bývalý účastník šou Farma sa mal podľa portálu Pluska správať počas tretieho natáčacieho dňa agresívne a počas párty sa vyhrážal tým, že „Dôjde sem volagdo a vám dostrieľa kolená! Chcete to, ku*va??? More, nerobte mi nervy, lebo sem dôjde do hodiny auto jedno a vyje*e vás pištoľami! Chcete to vidieť?”
Nakoniec si po Juraja prišla zásahovka a on strávil nejaký čas na policajnej stanici, kde musela prísť vypovedať aj produkčná Petra.
Väčší úspech v hľadaní lásky mala Lucia. O tú sa uchádzala trojica Martin, Dominik a Samuel. Chvíľu pritom mala ešte o jedného nápadníka viac, keďže sa ukázalo, že Dominik má dvojča a na rande poslal Lukáša, aby zistil, či si to Lucia všimne. Nevšimla, no napriek tomu o ňu záujem neupadol, práve naopak. Nakoniec pritom testovala, kto z bratov sa lepšie bozkáva. Vo finále si však nevybrala ani jedného z nich, ale Martina.
Ďalším kontroverzným súťažiacim bol 30-ročný Tomáš. Toho si diváci zapamätali už z ukážok ešte pred začiatkom šou, keďže podľa jeho slov prvýkrát počul o tom, že existuje nejaká Levoča. Na výber mal Katarínu, Lenku a Dominiku. Po šou sa opäť stal virálnym, vďaka kontroverznému pohľadu na ženy, o ktorom sa tiež dočítate viac v našom článku. Vo finále si vybral Katku.
S Katkou sme neskôr spravili rozhovor, pričom nám porozprávala o prvých dojmoch z Tomáša a z jeho mamy, o reakciách rodiny, o prekvapeniach na natáčaní, ale aj o tom, ako ju skúsenosť posilnila, naučila ju stáť si za svojím názorom a lepšie vnímať vlastnú hodnotu.
Šou Mama, ožeň ma tak úspešne skončila a hoci zatiaľ nevieme, či niektoré z párov ostali spolu, hoci je jasné, že minimálne v prípade Tomáša a Mišky a Tomáša a Katky to nevyšlo, diváci aj tak vo veľkom diskutovali o ich emóciách z tejto šou. „A žili šťastne, každý sám,“ okomentoval finále napríklad jeden divák, ktorý nedával týmto párom veľkú nádej po tom, ako vstúpia do skutočného sveta.
Viacerí diváci pritom písali, že nečakali, že bude séria taká krátka a ostali prekvapení, že neuvidia viac epizód. „O ničom to bolo celé a krátke. Tie staré časti nemali chybu, kde bol projekt DJ Andrej a ostatná „elita“. To sme sa nasmiali,“ zhodnotil napríklad divák. Televízia tak má jasnú odozvu na to, že nabudúce môžu spraviť sériu pokojne aj dlhšiu, keďže divákov si určite nájde.
Našli sa však aj pozitívne ohlasy, hoci aj na úkor súťažiacich. „Ja som sa strašne posmiala na tom, dobrá komédia a sranda a zaujímavé, akí sú ľudia mimo,“ písala napríklad spokojná diváčka. Mnohí sa však zhodli na tom, že najviac sa im nepáčili súťažiaci, ale moderátor. Písali napríklad: „Najlepší bol Mišo Hudák s tými hláškami.“
