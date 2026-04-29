Olympijské centrum v Šamoríne hlási zlom. Nečakane obrovský zisk má však vysvetlenie

Športový areál X-Bionic Sphere pri Šamoríne patril dlhé roky medzi projekty, pri ktorých sa viac hovorilo o stratách než o úspechu. Od svojho vzniku postupne nahromadil stratu približne 160 miliónov eur a jeho hospodárenie vyvolávalo otázky o dlhodobej udržateľnosti. Najnovšie výsledky však priniesli prekvapivú zmenu.
Komplex za minulý rok vykázal zisk približne 20 miliónov eur a zároveň výrazne pokročil v splácaní dlhov. Na prvý pohľad ide o zásadný obrat v jeho fungovaní. Ako informoval Denník E, za lepším hospodárením neboli vyššie tržby. Situácia v spoločnosti pritom bola hrozivá. Ako sme informovali, v decembri minulého roka mala splatiť dlhopisy vo výške 131,5 milióna eur. V krajnom prípade jej mohol hroziť až konkurz.
Tržby takmer totožné, zisk vyletel
Pri bližšom pohľade na hospodárenie je jasné, že rast zisku nebol spôsobený výrazným zvýšením tržieb. Tie sa pohybovali okolo 18 miliónov eur a medziročne sa zmenili len minimálne. Kľúčovú úlohu zohralo najmä zníženie starších záväzkov. Práve vďaka úpravám súvisiacim s úverovým dlhom sa celkové výnosy firmy výrazne zvýšili. Z úrovne približne 22 miliónov na viac ako 50 miliónov eur.
Významnú časť tvorili položky, ktoré nesúvisia priamo s bežnou prevádzkou. Už v minulosti pritom firma naznačovala, že na úrovni prevádzky dokáže generovať kladné čísla. Do mínusu ju však dlhodobo tlačili najmä odpisy a náklady spojené s financovaním starších dlhov.
Nový vlastník, lepšie hospodárenie
K obratu došlo v čase, keď sa z projektu definitívne stiahla rodina finančníka Maria Hoffmanna, ktorý stál pri jeho vzniku. Kompletnú kontrolu nad areálom prevzal Juraj Kriviansky, spájaný so skupinou J&T. Vlastnícke zmeny tak prišli paralelne s finančnou stabilizáciou projektu.
Popri zlepšenom výsledku hospodárenia sa spoločnosti podarilo znížiť aj časť svojich záväzkov. Počas minulého roka splatila dlhopisy v objeme 51 miliónov eur. Zvyšná suma, približne 80 miliónov eur, zostáva na splatenie v nasledujúcom období. Zmeny sa prejavili aj na celkovej finančnej kondícii firmy. Hodnota vlastného imania výrazne vzrástla z približne 9 miliónov na 60 miliónov eur.
Od začiatku s otáznikmi
Ako informoval portál Index, projekt X-Bionic Sphere pri Šamoríne vznikal ako veľká investícia finančníka Maria Hoffmanna a skupiny Istrokapitál ešte na začiatku minulej dekády, pričom prvé časti areálu sa otvorili v rokoch 2014 až 2016 a mali z neho urobiť centrum pre desiatky olympijských športov.
Už od začiatku však projekt narážal na slabú návratnosť. Aj napriek postupnému rozširovaniu služieb a rastu tržieb sa kumulatívne straty vyšplhali približne na 160 miliónov eur a prevádzku dlhodobo zaťažovali najmä vysoké odpisy a náklady na financovanie. Situáciu komplikovala aj neprehľadná vlastnícka štruktúra cez zahraničné firmy a neskôr postupný odchod pôvodného zakladateľa, ktorého podiel napokon prevzal Juraj Kriviansky.
Projekt sa zároveň opieral o externé financovanie vrátane dlhopisov, ktoré sa stali jedným z hlavných rizík, keďže ich splatnosť predstavovala významnú finančnú záťaž. Do fungovania areálu vstúpila aj verejná podpora. Štát poskytol 20 miliónov eur na výstavbu novej športovej haly v jeho susedstve, na ktorej sa komplex podieľa.
