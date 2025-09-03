Putin hovorí o konci vojny: Tvrdí, že je pripravený na stretnutie so Zelenským. Má to ale jeden háčik

Ruský prezident Vladimir Putin v stredu vyhlásil, že je pripravený stretnúť sa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Moskve. Informovala o tom agentúra Reuters. Podľa ruskej agentúry Interfax Putin povedal, že ak je Zelenskyj pripravený, môže pricestovať do Moskvy a ich stretnutie sa uskutoční tam.
„Mimochodom, Donald (americký prezident Trump) ma požiadal, aby som, ak je to možné, usporiadal takéto stretnutie. Povedal som: ‚Áno, je to možné.‘ Takže, ak je Zelenskyj pripravený, nech príde do Moskvy, takéto stretnutie sa uskutoční,“ povedal Putin na tlačovej konferencii počas návštevy Číny.
Možná dohoda
Ruský prezident zaroveň verí, že je možné dohodnúť sa na prijateľnom riešení vojnového konfliktu na Ukrajine, ak „zvíťazí zdravý rozum“. Podľa agentúry Reuters však Putin súčasne vyhlásil, že Rusko bude pokračovať v bojových operáciách na Ukrajine, ak sa mierová dohoda nedosiahne.
Putin sa opieral o „nastavenie“ súčasnej americkej administratívy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. „Vidíme nielen ich výzvy, ale úprimnú túžbu nájsť toto riešenie. Zdá sa mi, že na konci tunela je určité svetlo. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie,“ poznamenal ruský prezident. Súčasne však opäť varoval, že ak sa nepodarí dospieť k dohode, „potom budeme musieť všetky úlohy, ktoré sú pred nami, vyriešiť silou zbraní.“
Doplnil, že všetky formácie ruských ozbrojených síl zapojené do „špeciálnej vojenskej operácie“ na Ukrajine postupujú vo všetkých smeroch. Termín špeciálna vojenská operácia (SVO) sa v Rusku používa ako eufemizmus – Rusko týmto slovným obratom zľahčuje vojenský konflikt a vyhýba sa slovu „vojna“, ktorého používanie v tomto kontexte trestá. Termín SVO sa používa najmä v ruských oficiálnych vyhláseniach a v štátnej propagande, aby konflikt pôsobil menej agresívne a „legitímne“.
„Všetky skupiny ruských ozbrojených síl postupujú. Úspešne. Rôznou rýchlosťou, ale prakticky vo všetkých smeroch,“ povedal ruský prezident na tlačovej konferencii po návšteve Číny. Putin doplnil, že ukrajinská armáda sa v tejto situácii snaží „plátať diery“ na fronte presunom svojich jednotiek do najkritickejších oblastí.
Zelenského spochybnil
Pokiaľ ide o samotné mierové rokovania, Putin avizoval, že Rusko je pripravené zvýšiť úroveň delegácie na rokovaniach s Ukrajinou „na skutočne vysokú politickú úroveň.“ Doplnil súčasne, že je spokojný s prácou Vladimira Medinského ako vedúceho ruskej delegácie na rokovaniach s Ukrajinou.
Putin zároveň opäť spochybnil Zelenského legitimitu. Poukázal v tejto súvislosti na zložitosť ukrajinskej legislatívy a vyhlásil, že po uplynutí päťročného funkčného obdobia Zelenského mal Ukrajinu viesť predseda parlamentu – Najvyššej rady. Britská stanica BBC pripomenula, že väčšina krajín sveta a medzinárodných organizácií nespochybňuje legitimitu Zelenského ako prezidenta Ukrajiny.
Ruský prezident na brífingu zopakoval, že Ukrajina má právo slobodne si zvoliť bezpečnostný systém, ktorého chce byť súčasťou – vrátane členstva v aliancii NATO -, ale nesmie sa tak stať na úkor Ruska a jeho záujmov. Podľa Putina však Kyjev zároveň má právo samostatne rozhodovať o hospodárskych a obchodných otázkach, vrátane prípadného členstva v EÚ.
Nahlásiť chybu v článku