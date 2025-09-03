Toto nemal nikto počuť: Putin a čínsky prezident viedli poriadne bizarný, no mrazivý rozhovor

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Konverzáciu v živom prenose zachytila čínska štátna televízia CCTV.

Počas stredajšieho stretnutia ruského prezidenta Vladimira Putina a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga zachytil jeden z mikrofónov čínskej televízie CCTV, ako sa lídri rozprávajú o transplantácii orgánov a o možnosti, že by sa ľudia mohli dožiť až 150 rokov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Stalo sa tak v momente, keď na pekinskom Námestí nebeského pokoja Putin, Si a severokórejský vodca Kim Čong-un kráčali na čele sprievodu približne dvadsiatich svetových lídrov na oslavách 80. výročia skončenia druhej svetovej vojny v Ázii.

Počul to aj Kim Čong-un

Konverzáciu v živom prenose zachytila čínska štátna televízia CCTV, ktorá zábery zo sprievodu poskytuje aj zahraničným médiám, akými sú napríklad agentúry AP alebo Reuters. Čínske úrady uvádzajú, že zábery CCTV z podujatia si na internete pozrelo 1,9 miliardy používateľov a viac než 400 miliónov ľudí v televízii.

Na záberoch bolo počuť Putinovho tlmočníka, ako v čínštine vraví, že sa „biotechnológia neustále vyvíja“. Po okamihu nezrozumiteľnej komunikácie následne tlmočník dodal, že „ľudské orgány sa dajú transplantovať nepretržite a čím dlhšie žijete, tým mladším sa stávate a dokonca môžete dosiahnuť nesmrteľnosť“.

„Niektorí predpovedajú, že v tomto storočí sa ľudia budú môcť dožiť 150 rokov,“ odpovedal Si v čínštine. Severokórejský vodca Kim sa počas konverzácie usmieval a pozeral sa smerom k prezidentom Ruska a Číny. Podľa agentúry Reuters však nie je jasné, či mu tlmočníci ich rozhovor prekladali. Rozhovor lídrov bol krátko nato prerušený, CCTV zvuk vypla a prepla na zábery z diaľky na Námestie nebeského pokoja.

Na slávnostiach v Pekingu sa zúčastňujú lídri 24 krajín. Prehliadkou si pripomenú skončenie druhej svetovej vojny, ku ktorému došlo 3. septembra 1945 kapituláciou Japonska. Odhaduje sa, že počas vojny zahynulo až 20 miliónov Číňanov.

