Budeme mať nové eurobankovky, ukázali dizajny: O tom, ako budú vyzerať, môžete rozhodnúť aj vy

Európska centrálna banka (ECB) zverejnila užší výber návrhov pre prvú výraznú zmenu dizajnu eurobankoviek od ich zavedenia v roku 2002. Ako referuje web Politico, verejnosť môže hlasovať, či by na budúcich bankovkách radšej videla významné európske osobnosti alebo motívy európskej prírody s riekami a vtákmi.
Prvá skupina návrhov predstavuje osobnosti, ktoré podľa ECB prispeli k európskemu kultúrnemu dedičstvu. Na bankovkách by sa mohli objaviť americko-grécka operná speváčka Maria Callasová, nemecký skladateľ Ludwig van Beethoven, francúzsko-poľská vedkyňa Marie Curie-Skłodowská, španielsky spisovateľ Miguel de Cervantes Saavedra, taliansky renesančný mysliteľ Leonardo da Vinci a rakúska pacifistka Bertha von Suttnerová.
Európa v najlepšom svetle
Zadné strany týchto návrhov zobrazujú všeobecné európske kultúrne priestory, napríklad knižnice, univerzity a verejné námestia. ECB uviedla, že ide o „ikonické európske osobnosti, ktoré prispeli k budovaniu európskeho kultúrneho dedičstva“ a ich úspechy „zarezonovali po celom svete“.
Druhá skupina návrhov sa zameriava na prírodu a zobrazuje kombinácie riek a vtákov. ECB uviedla, že tento koncept poukazuje na „odolnosť a rozmanitosť európskych prírodných ekosystémov“ a zdôrazňuje význam ochrany prírody. Medzi navrhované motívy patrí horský prameň s murárikom, vodopád s rybárikom, riečne údolie so včelárikmi, meandrujúca rieka s bocianom bielym, ústie rieky s kalužiakom a morské prostredie so sulou.
Zadné strany prírodných návrhov by zobrazovali budovy inštitúcií Európskej únie, napríklad Európsky parlament a Európsku komisiu. ECB uviedla, že do verejnej konzultácie zaradila desať návrhov, pričom pripomienky je možné zasielať do 21. septembra. O tom, ktorý dizajn sa vám páči môžete hlasovať na tomto odkaze.
O konečnom víťaznom návrhu však nerozhodne verejnosť. Rada guvernérov ECB vyberie nový dizajn pravdepodobne koncom roka na základe technického hodnotenia, výsledkov dvoch prieskumov vrátane verejného hlasovania a stanoviska dizajnérskej poroty.
Prezidentka ECB Christine Lagardeová uviedla, že návrhy „spájajú krásu a význam“ a majú „posilniť našu spoločnú identitu“. „Eurobankovky sú viac než len platobný prostriedok – sú jedným z najhmatateľnejších vyjadrení Európy,“ povedala Lagardeová.
Nahlásiť chybu v článku