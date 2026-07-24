Z dovolenky sa vracia bohatší o 450 000 eur: Jackpot v Eurojackpote ušiel mužovi z Česka len tesne

Pokazené počasie na dovolenke mu napokon prinieslo dôvod na oslavu. Muž z Česka si počas dovolenky zo zvedavosti otvoril aplikáciu Eurojackpot a skontroloval tiket. O chvíľu zistil, že vyhral 11 miliónov českých korún, teda približne 450 000 eur. Od jackpotu v hodnote jednej miliardy českých korún, približne 40,5 milióna eur, ho pritom delilo jediné správne číslo.
Ako informuje iDNES, výhercom je muž z Pardubického kraja, ktorý tiket podal ešte cestou na dovolenku. Za stávku zaplatil 400 českých korún, približne 16,57 eura, a vsadil na čísla, ktoré hráva pravidelne. Ide o dátumy narodenia členov jeho rodiny.
Na stávku úplne zabudol, pripomenulo mu ju zlé počasie
Počas dovolenky na podaný tiket vôbec nemyslel. Až keď mu plány pokazilo nepriaznivé počasie, rozhodol sa z dlhej chvíle pozrieť do aplikácie Eurojackpot. Práve vtedy zistil, že sa stal milionárom v českých korunách. Radosť zo životnej výhry oslávil jednoducho, dal si pohár vína. Hoci jackpot mu ušiel len o jedno číslo, výhru považuje za obrovské šťastie.
Podľa hovorkyne spoločnosti Allwyn Česko Dity Stejskalovej muž stávkuje približne päť rokov. Dovtedy sa mu podarilo vyhrať len približne 2 000 českých korún.
„Jeho šťastným číslom je dvadsaťdva, ktoré sa premieta aj do spôsobu stávkovania. V peňaženke nosí už dlhé roky aj tridsaťdva kaprích šupín,“ uviedla hovorkyňa.
Kaprie šupiny sú súčasťou známej tradície. Mnohí si ich po štedrovečernej večeri odkladajú do peňaženky ako symbol hojnosti a finančného šťastia. Výherca verí, že práve tento zvyk mu priniesol šťastie.
Peniaze investuje do podnikania aj domu
S výhrou už má konkrétne plány. Časť peňazí chce investovať do svojho podnikania, zvyšok použije na výmenu rodinného bazéna.
Veľká výhra pritom neznamená koniec jeho stávkovania. Naopak, pri svojich obľúbených číslach plánuje zostať aj naďalej. Napokon, práve ony ho delili od rozprávkového jackpotu len jediným číslom.
Dôvod na radosť mal aj Slovák
Šťastie sa pritom v uplynulých dňoch usmialo aj na Slováka. Spoločnosť Tipos informovala, že v pondelkovom žrebovaní lotérie Všetko alebo nič sa jednému z hráčov podarilo získať hlavnú výhru vo výške 100 000 eur. Výherca správne trafil všetkých 11 vyžrebovaných čísel, konkrétne kombináciu 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19 a 22.
Lotéria Všetko alebo nič patrí medzi najjednoduchšie číselné hry. V osudí je celkovo 22 čísel, z ktorých sa pri každom žrebovaní vyberie 11. Hlavnú výhru získa hráč, ktorý uhádne všetky vyžrebované čísla. Rovnakých 100 000 eur však môže získať aj ten, komu sa nepodarí trafiť ani jedno z nich.
Žrebovanie sa koná každý deň a zapojiť sa dá viacerými spôsobmi. Hráči si môžu podať tiket na predajnom mieste spoločnosti Tipos, online cez eTipos.sk, prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo cez SMS. Na jednom tikete je 10 hracích polí a možno si staviť až na 12 žrebovaní vopred.
Cena jedného tipu na jedno žrebovanie je 1,50 eura. Pre tých, ktorí chcú šťastie skúsiť rýchlejšie, sú pripravené balíčky náhodných stávok s názvami S, M, L a XL. Okrem jackpotu ponúka hra aj ďalšie výherné kategórie. Peniaze získajú aj hráči, ktorí uhádnu 10, 9, 8, 3, 2 alebo 1 číslo. Výšky výhier sa pohybujú od 3 eur do 200 eur.
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