Výpredaj leteniek začína: Do obľúbenej destinácie pri mori sa dostanete už za 16 eur

Letné prázdniny sa pomaly končia, no to neznamená, že sa musíte rozlúčiť aj s morom. Práve naopak — september a začiatok októbra patria k najlepším mesiacom, kedy vyraziť do Stredomoria. Davy turistov sa stiahnu, ceny klesnú a more zostáva vyhriate po celom lete. Ideálnym kandidátom je Malorka, najväčší z Baleárskych ostrovov, kam sa teraz dostanete za cenu lepšieho obeda.
Hľadali sme lacné letenky na Malorku a najlacnejšiu sme objavili za 16 eur, a to na utorok 20. októbra. Letí sa z Viedne priamo do Palmy de Mallorca nízkonákladovou spoločnosťou Ryanair a let trvá približne 2 hodiny a 30 minút. Priama linka lieta aj z Bratislavy, kde letenky štartujú na 26 eurách.
Spiatočné letenky vybavíte od 42 eur
Ak si chcete kúpiť rovno cestu tam aj späť, najlacnejšia kombinácia vychádza na 42 eur — odlet 28. septembra a návrat 8. októbra, takže na ostrove strávite 10 nocí. Samotné letenky späť z Palmy štartujú na 22 eurách (22. októbra) a kombinovať môžete podľa toho, koľko dní chcete na dovolenke stráviť — všetky termíny nájdete vo widgete vyššie.
A prečo práve tento termín? Koniec septembra ponúka na Malorke ešte letné teploty a ani október nie je na kúpanie stratený. Začiatkom mesiaca sa denné teploty držia okolo 24 až 25 °C a more má stále príjemných približne 24 °C, teda viac ako v júni. Postupne sa síce ochladzuje, no prvá polovica októbra býva na ostrove stále slnečná.
Ubytovanie nepatrí k najlacnejším, hostel vyjde na 32 eur na noc
Pozreli sme sa aj na ceny ubytovania. Ak vyrazíte v nami zvolenom termíne od 28. septembra do 8. októbra, ceny na Bookingu štartujú na 635 eurách pre dve osoby za 10 nocí, čo vychádza na približne 64 eur na noc, teda 32 eur na jedného. Za túto cenu však ide o dobre hodnotený hostel v centre Palmy. Ak si potrpíte na súkromnú izbu v hoteli, pripravte si zhruba dvojnásobok — dvojlôžkové izby začínajú na približne 1 300 eurách za celý pobyt.
Hľadáte ubytovanie v Palme? Booking.com má momentálne v ponuke viacero akcií na jesenné pobyty.
Malorka jednoducho nepatrí medzi najlacnejšie dovolenkové destinácie, čo potvrdila aj Pavlína, ktorá na ostrove žije a porozprávala nám o tom, koľko si na dovolenku pripraviť.
V reštauráciách zaplatíte o pätinu viac ako v Bratislave
Údaje Numbeo ukazujú, že celkovo je Palma de Mallorca len o 2,6 % drahšia ako Bratislava, no ceny v reštauráciách sú vyššie o viac ako 20 %. Obed v lacnejšej reštaurácii vás vyjde na približne 16,50 eura, trojchodové menu pre dve osoby v reštaurácii strednej triedy na 60 eur a za čapované pivo zaplatíte okolo 4 eur. Zaujímavosťou je, že nákupy v obchodoch sú na ostrove dokonca o čosi lacnejšie ako u nás.
Miestna pláž patrí medzi najlepšie na svete
Ak vám nebude stačiť mestská pláž v Palme, oplatí sa vyraziť na sever ostrova. Playa de Muro v zálive Alcúdia sa v rebríčku Travellers‘ Choice 2026 portálu Tripadvisor, ktorý vychádza výlučne z hodnotení cestovateľov, prebojovala medzi najlepšie pláže sveta. Cestovatelia oceňujú najmä jemný piesok, pozvoľný vstup do vody a čistú vodu, vďaka čomu je ideálna aj pre rodiny s deťmi.
Láka vás Malorka? Ceny leteniek sa menia každý deň, preto sa oplatí skontrolovať aktuálnu dostupnosť.
Ak vás teda láka predĺžiť si leto, Malorka na prelome septembra a októbra môže byť presne tá správna voľba — a za tieto ceny leteniek sa nad ňou ani netreba dlho rozmýšľať.
Ceny leteniek sme overovali 24. júla 2026 a môžu sa meniť. Článok obsahuje affiliate odkazy — ak cez ne nakúpite, získame malú províziu, cena pre vás sa nemení.
Nahlásiť chybu v článku