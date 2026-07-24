Výpredaj leteniek začína: Do obľúbenej destinácie pri mori sa dostanete už za 16 eur

Palma de Mallorca

Foto: Pexels

Letenky do stovky
Kým u nás sa začne ochladzovať, na Baleároch bude ešte stále leto. A letenky sú momentálne za pár eur.

Letné prázdniny sa pomaly končia, no to neznamená, že sa musíte rozlúčiť aj s morom. Práve naopak — september a začiatok októbra patria k najlepším mesiacom, kedy vyraziť do Stredomoria. Davy turistov sa stiahnu, ceny klesnú a more zostáva vyhriate po celom lete. Ideálnym kandidátom je Malorka, najväčší z Baleárskych ostrovov, kam sa teraz dostanete za cenu lepšieho obeda.

Hľadali sme lacné letenky na Malorku a najlacnejšiu sme objavili za 16 eur, a to na utorok 20. októbra. Letí sa z Viedne priamo do Palmy de Mallorca nízkonákladovou spoločnosťou Ryanair a let trvá približne 2 hodiny a 30 minút. Priama linka lieta aj z Bratislavy, kde letenky štartujú na 26 eurách.

✈️ Lacné letenky na MalorkuVieden̄ / Bratislava → Palma

ut 20. 10. NAJ16:25 → 18:55 · priamo · Ryanair16 €Vybrať →
po 28. 9.18:35 → 21:05 · priamo · Ryanair18 €Vybrať →
ut 29. 9.16:25 → 18:55 · priamo · Ryanair19 €Vybrať →
po 5. 10.18:35 → 21:05 · priamo · Ryanair21 €Vybrať →
st 28. 10.5:50 → 8:20 · priamo · Ryanair21 €Vybrať →
ut 6. 10. NAJ15:25 → 18:00 · priamo · Ryanair26 €Vybrať →
st 14. 10.9:00 → 11:35 · priamo · Ryanair26 €Vybrať →
st 21. 10.9:00 → 11:35 · priamo · Ryanair26 €Vybrať →
ut 27. 10.14:45 → 17:20 · priamo · Ryanair26 €Vybrať →
ut 29. 9.15:25 → 18:00 · priamo · Ryanair29 €Vybrať →
28. 9. → 8. 10.10 nocí · priame lety · Ryanair42 €Vybrať →
29. 9. → 8. 10.9 nocí · priame lety · Ryanair43 €Vybrať →
5. 10. → 15. 10.10 nocí · priame lety · Ryanair46 €Vybrať →
13. 10. → 22. 10.9 nocí · priame lety · Ryanair47 €Vybrať →
št 22. 10. NAJ16:35 → 19:05 · priamo · Ryanair22 €Vybrať →
št 8. 10.9:30 → 12:00 · priamo · Ryanair23 €Vybrať →
št 15. 10.9:30 → 12:00 · priamo · Ryanair24 €Vybrať →
pi 16. 10.9:35 → 12:05 · priamo · Ryanair28 €Vybrať →
Ceny overené 24. 7. 2026, môžu sa meniťZobraziť všetky termíny →

Spiatočné letenky vybavíte od 42 eur

Ak si chcete kúpiť rovno cestu tam aj späť, najlacnejšia kombinácia vychádza na 42 eurodlet 28. septembra a návrat 8. októbra, takže na ostrove strávite 10 nocí. Samotné letenky späť z Palmy štartujú na 22 eurách (22. októbra) a kombinovať môžete podľa toho, koľko dní chcete na dovolenke stráviť — všetky termíny nájdete vo widgete vyššie.

A prečo práve tento termín? Koniec septembra ponúka na Malorke ešte letné teploty a ani október nie je na kúpanie stratený. Začiatkom mesiaca sa denné teploty držia okolo 24 až 25 °C a more má stále príjemných približne 24 °C, teda viac ako v júni. Postupne sa síce ochladzuje, no prvá polovica októbra býva na ostrove stále slnečná.

Ubytovanie nepatrí k najlacnejším, hostel vyjde na 32 eur na noc

Pozreli sme sa aj na ceny ubytovania. Ak vyrazíte v nami zvolenom termíne od 28. septembra do 8. októbra, ceny na Bookingu štartujú na 635 eurách pre dve osoby za 10 nocí, čo vychádza na približne 64 eur na noc, teda 32 eur na jedného. Za túto cenu však ide o dobre hodnotený hostel v centre Palmy. Ak si potrpíte na súkromnú izbu v hoteli, pripravte si zhruba dvojnásobok — dvojlôžkové izby začínajú na približne 1 300 eurách za celý pobyt.

Hľadáte ubytovanie v Palme? Booking.com má momentálne v ponuke viacero akcií na jesenné pobyty.

Pozrieť ponuky na Bookingu →

Malorka jednoducho nepatrí medzi najlacnejšie dovolenkové destinácie, čo potvrdila aj Pavlína, ktorá na ostrove žije a porozprávala nám o tom, koľko si na dovolenku pripraviť.

V reštauráciách zaplatíte o pätinu viac ako v Bratislave

Údaje Numbeo ukazujú, že celkovo je Palma de Mallorca len o 2,6 % drahšia ako Bratislava, no ceny v reštauráciách sú vyššie o viac ako 20 %. Obed v lacnejšej reštaurácii vás vyjde na približne 16,50 eura, trojchodové menu pre dve osoby v reštaurácii strednej triedy na 60 eur a za čapované pivo zaplatíte okolo 4 eur. Zaujímavosťou je, že nákupy v obchodoch sú na ostrove dokonca o čosi lacnejšie ako u nás.

Miestna pláž patrí medzi najlepšie na svete

Ak vám nebude stačiť mestská pláž v Palme, oplatí sa vyraziť na sever ostrova. Playa de Muro v zálive Alcúdia sa v rebríčku Travellers‘ Choice 2026 portálu Tripadvisor, ktorý vychádza výlučne z hodnotení cestovateľov, prebojovala medzi najlepšie pláže sveta. Cestovatelia oceňujú najmä jemný piesok, pozvoľný vstup do vody a čistú vodu, vďaka čomu je ideálna aj pre rodiny s deťmi.

Playa de muro
Playa de Muro v zálive Alcúdia, Foto: YarosSyubayev, via Wikimedia Commons

Láka vás Malorka? Ceny leteniek sa menia každý deň, preto sa oplatí skontrolovať aktuálnu dostupnosť.

Letenky z Viedne →   Letenky z Bratislavy →

Ak vás teda láka predĺžiť si leto, Malorka na prelome septembra a októbra môže byť presne tá správna voľba — a za tieto ceny leteniek sa nad ňou ani netreba dlho rozmýšľať.

Ceny leteniek sme overovali 24. júla 2026 a môžu sa meniť. Článok obsahuje affiliate odkazy — ak cez ne nakúpite, získame malú províziu, cena pre vás sa nemení.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
Tip na výlet
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Bila sa a drogovala na verejnosti. Zabilo ju vyše 4 promile alkoholu
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Bila sa a drogovala na verejnosti. Zabilo ju vyše 4 promile alkoholu
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Anders Behring Breivik
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Slováci a Česi v zahraničí
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Slováci a Česi v zahraničí
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
1 na 1
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac