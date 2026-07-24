Prepúšťanie zamestnancov aj slabšie čísla. Veľký slovenský závod ukázal vlaňajšie výsledky

Jeden z najväčších priemyselných zamestnávateľov v regióne Nitry mal za sebou ťažký rok. Firma Foxconn, ktorá vyrába spotrebnú elektroniku, zverejnila hospodárske výsledky za rok 2025. Z čísel vyplýva, že spoločnosť síce zostala v zisku, no oproti predchádzajúcemu obdobiu zaznamenala výrazný pokles tržieb aj zisku.
Foxconn Slovakia dosiahol v roku 2025 tržby vo výške 479,8 milióna eur. Ide o pokles o takmer 79 miliónov eur oproti predchádzajúcemu roku, čo predstavuje pokles približne 14 %. Podľa koncoročnej uzávierky bol hlavným dôvodom znížený dopyt od kľúčových odberateľov v rámci globálnej skupiny, ktorí tvoria väčšinu odberu nitrianskej produkcie LCD a LED televízorov a plošných spojov.
Minulosť aj súčasnosť so značkou Sony
Spoločnosť má korene ešte v spoločnosti Sony Slovakia, ktorá na Slovensku začala vyrábať elektroniku v roku 1996. Výroba sa neskôr presunula do Nitry a v roku 2010 prevzala závod skupina Foxconn. Nitrianska fabrika sa dlhé roky špecializovala najmä na výrobu televízorov značky Sony.
Pri pohľade na dlhší vývoj je však zrejmé, že nejde o jednorazové zhoršenie výsledkov. Ešte v roku 2021 dosahoval Foxconn Slovakia tržby približne 1,14 miliardy eur, kým vlani už len 479,8 milióna eur, čo predstavuje pokles o takmer 58 % za štyri roky.
Podobný vývoj vidno aj pri zisku. Ten sa z 13,7 milióna eur v roku 2021 prepadol na 4,38 milióna eur v roku 2025, teda približne o 68 %. To sa premietlo aj do nedávneho prepúšťania zamestnancov.
Fabrika vyrába predovšetkým o LCD a neskôr aj modernejšie televízor Sony Bravia, ktoré smerujú na európske trhy. V roku 2018 sa firma pochválila, že na výrobných linkách v Nitre sa vyrobilo už 20 miliónov televízorov.
Okrem samotnej montáže televízorov sa firma venuje aj výrobe elektronických komponentov, napríklad plošných spojov (PCB), servisným činnostiam a výrobe elektroniky podľa požiadaviek zákazníkov. Sídlo spoločnosti sa nachádza v nitrianskej priemyselnej zóne Dolné Hony.
V roku 2025 zamestnávala v priemere 823 ľudí. Firma zdôrazňuje, že nemá žiadne záväzky po splatnosti voči zamestnancom, dodávateľom ani štátu a dodržiava všetky svoje povinnosti.
Apple a po novom aj automobily
Foxconn však už dávno nie je iba výrobcom televízorov a spotrebnej elektroniky. Taiwanský gigant patrí medzi najväčších zmluvných výrobcov elektroniky na svete a desaťročia spolupracuje s najväčšími technologickými spoločnosťami.
Najznámejším partnerom Foxconnu je americký Apple. Firma sa stala jedným z hlavných výrobných partnerov pri výrobe iPhonov, iPadov a ďalších zariadení. Najmä obrovské výrobné komplexy v Číne, predovšetkým závod v meste Čeng-čou , si vyslúžili prezývku „iPhone City“, keďže tam v minulosti vznikala významná časť svetovej produkcie smartfónov Apple.
V posledných rokoch výrazne investuje aj do vývoja elektromobilov. Podľa správy agentúry Reuters chce spolu s taiwanskou automobilkou Yulon Motor založiť spoločný podnik Foxtron Vehicle Technologies, ktorého cieľom nie je vytvoriť ďalšiu klasickú automobilku, ale vyvíjať elektrické vozidlá a platformy pre existujúce automobilové značky.
Prelomová dohoda pre Mitsubishi
Veľkým míľnikom v automobilových ambíciách Foxconnu sa stala dohoda s japonskou automobilkou Mitsubishi Motors. Obe spoločnosti v máji 2025 podpísali memorandum o spolupráci, na základe ktorého Foxtron vyvinie nový elektromobil pre Mitsubishi. Potvrdzuje to aj web slovenskej dcérskej spoločnosti. V roku 2022 rozšírila svoje výrobné portfólio a začala s produkciou komponentov pre automobilový priemysel.
Vozidlo bude vyrábať taiwanská automobilka Yulon Motor a na trh v Austrálii a na Novom Zélande by malo prísť v druhej polovici roka 2026. Pôjde o prvý sériový elektromobil, ktorý bude Foxtron dodávať veľkej svetovej automobilke ako OEM partner.
Dohoda s Mitsubishi je považovaná za prelomovú. Foxconn sa totiž nesnaží budovať vlastnú globálnu automobilovú značku, ale chce robiť to, čo ho preslávilo pri elektronike, a teda vyvíjať a vyrábať produkty pre iné firmy.
Podobne ako desaťročia montoval iPhony pre Apple, chce teraz navrhovať a vyrábať elektromobily pre etablované automobilky. Financial Times označil kontrakt s Mitsubishi za prvý veľký úspech Foxconnu v jeho snahe presadiť sa v automobilovom priemysle.
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