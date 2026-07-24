Rusko zaútočilo na výstavu zbraní pri Kyjeve: Najmenej desať ľudí zahynulo, približne sto utrpelo zranenia

Verejne oznámená výstava zbraní sa v priebehu niekoľkých sekúnd zmenila na miesto tragédie. Ruské balistické rakety zasiahli výcvikový priestor v Kyjevskej oblasti, kde sa v tom čase nachádzali desiatky ľudí. Útok si vyžiadal najmenej desať obetí a približne sto zranených, pričom ukrajinské úrady už preverujú nielen samotný ruský úder, ale aj okolnosti organizácie podujatia počas vojnového stavu.
Najmenej desať mŕtvych a približne 100 zranených si vyžiadal piatkový útok ruských síl balistickými raketami na Kyjevskú oblasť. Rakety zasiahli súkromný výcvikový priestor v okrese Buča, kde prebiehala verejne oznámená výstava zbraní. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a ukrajinských médií.
Vyšetrovanie preverí organizáciu podujatia
Ruské sily uskutočnili tento útok počas dňa – okolo 11.30 h miestneho času (10.30 h SELČ) – čo je pri úderoch balistickými raketami na Kyjevskú oblasť nezvyčajné. Podľa ukrajinských vzdušných síl boli vypálené tri strely, z ktorých protivzdušná obrana jednu zneškodnila a dve zasiahli cieľ.
Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko oznámil, že sa začalo vyšetrovanie pre porušenie zákonov a zvyklostí vedenia vojny a pre možné zanedbanie povinností zo strany organizátorov podujatia. Neuviedol, či všetky obete sa zúčastnili na výstave.
„Vojna nikoho nezbavuje zodpovednosti za manažérske rozhodnutia. Naopak – vyžaduje si maximálnu profesionalitu, opatrnosť a uvedomelosť pri každom kroku,“ povedal Kravčenko. Vyšetrovanie podľa neho zistí, kto rozhodol o usporiadaní podujatia, kto schválil miesto konania, termín a formát, aké bezpečnostné opatrenia boli prijaté a či boli riadne posúdené riziká v rámci stanného práva.
Ukrajinské letectvo pripomenulo zákaz hromadných podujatí
Hovorca ukrajinského letectva Jurij Ihnat upozornil, že pre vysoké bezpečnostné riziko platí v čase vojnového stavu prísny zákaz organizovania hromadných podujatí a veľkých zhromaždení.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadril sústrasť rodinám obetí a opätovne zdôraznil, že dodávky rakiet pre systémy protivzdušnej obrany Patriot zostávajú pre Ukrajinu prioritou číslo jeden.
Rusko zaútočilo aj na Sloviansk
Rusko v piatok zaútočilo aj na mesto Sloviansk v Doneckej oblasti, ktoré sa nachádza len niekoľko kilometrov od frontovej línie. Podľa šéfa tamojšej vojenskej správy Vadyma Filaškina zahynulo päť ľudí a deväť utrpelo zranenia. Poškodené bolo aj sídlo honorárneho konzulátu Lotyšskej republiky, proti čomu protestovalo lotyšské ministerstvo zahraničných vecí.
Ukrajina aj Rusko v piatok podnikli ďalšie vzájomné útoky, ktoré si na oboch stranách vyžiadali celkovo najmenej 17 obetí. Zatiaľ čo Kyjev zaútočil na ruské mesto Kirov, ktoré sa nachádza viac ako 1000 kilometrov za bojovou líniou, Moskva zasiahla mesto Sloviansk v blízkosti východného frontu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj neskôr potvrdil aj raketový útok na okolie metropoly Kyjev. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ukrajina zaútočila na vojenské zariadenie v Kirove
Zelenskyj v piatok vyhlásil, že ukrajinská armáda sa zamerala na vojenské zariadenie v meste Kirov. Gubernátor Kirovskej oblasti Alexandr Sokolov následne potvrdil, že tento útok si vyžiadal šesť mŕtvych a 26 zranených. „V dôsledku útoku zo strany Kyjeva… bolo, žiaľ, zasiahnutých 32 ľudí. Šiesti z nich zomreli priamo na mieste,“ napísal Sokolov na sociálnych sieťach.
Vedúci vojenskej správy v Doneckej oblasti Vadym Filaškin medzičasom informoval, že Rusko v ranných hodinách zaútočilo na mesto Sloviansk. Pri zásahu zahynulo päť osôb, deviati ďalší utrpeli zranenia. „Dnes skoro ráno Rusi zhodili na mesto dve letecké bomby… Rusi na naše mestá útočia každý deň,“ uviedol Filaškin na sociálnych sieťach a miestnych obyvateľov vyzval, aby sa evakuovali.
Ukrajinský prezident následne oznámil, že Moskva v piatok útočila aj na Kyjevskú oblasť. „Po ruskom raketovom útoku (tam) v súčasnosti prebieha záchranná operácia. Doposiaľ boli hlásené desiatky zranených. Potvrdilo sa tiež, že tragicky zahynulo šesť ľudí,“ uviedol Zelenskyj.
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