Veľká premena herečky Jennifer Love Hewitt: Hviezda z 90. rokov a milénia sa zmenila na nepoznanie

Jennifer Love Hewitt

Foto: MoviesStillsDB

Jana Petrejová
Z dievčaťa vyrástla na rešpektovanú televíznu herečku.

Boli časy, keď patrila medzi najväčšie televízne hviezdy. Jennifer Love Hewitt sme mohli v 90. rokoch vidieť doslova všade – objavovala sa na titulných stranách magazínov, hrala v úspešných filmoch aj seriáloch a patrila medzi najobľúbenejšie herečky svojej generácie. Mnohí si ju dodnes spájajú s jej typickým úsmevom, dlhými tmavými vlasmi a dievčenským vzhľadom.

Nevinný pohľad z jej veľkých hnedých očí, vďaka ktorému vyzerala ako dievčatko, majú mnohí dodnes v živej pamäti. Hoci sme o nej posledné roky príliš nepočuli, aj tak sú mnohí presvedčení o tom a berú to automaticky, že aj po rokoch vyzerá takmer rovnako. Avšak pri pohľade na jej Instagram mnohí ostanú prekvapení. Vzhľad Jennifer Love Hewitt je iný, než tomu bolo pred rokmi, a málokto by ju dnes spoznal.

Z tínedžerskej hviezdy hollywoodska ikona

Jennifer Love Hewitt vstúpila do sveta šoubiznisu už ako dieťa, no skutočný prelom prišiel v druhej polovici 90. rokov. Obrovskú popularitu jej priniesol seriál Stratené duše (Ghost Whisperer), v ktorom si síce zahrala až o niekoľko rokov neskôr, no práve táto úloha sa stala jednou z najikonickejších v jej kariére, ako uvádza magazín People.

Diváci si ju pamätajú aj z tínedžerských filmových hitov ako napr. Viem, čo ste robili minulé leto či romantickej komédie Nemôžem sa dočkať (Can’t Hardly Wait). V tom období bola považovaná za jednu z najkrajších hollywoodskych herečiek a pravidelne sa objavovala v rebríčkoch najatraktívnejších žien sveta.

Jej prirodzená krása, charizma a sympatické vystupovanie z nej urobili hviezdu, ktorú milovali nielen diváci, ale aj fotografi. Jennifer bola tvárou celej jednej generácie a pre mnohých symbolizovala bezstarostné obdobie prelomu tisícročí. Plagáty s herečkou zapĺňali tínedžerské izby a filmy s jej účasťou patrili medzi tie, ktoré si fanúšikovia púšťali opakovane. Hoci to navonok vyzeralo tak, že si užívala slávu, zažila aj tienistú stránku popularity, ktorá sa jej veľmi dotkla.

Jennifer Love Hewitt vo filme Viem, čo ste robili minulé leto
Foto: MoviesStillsDB

Dnes vyzerá úplne inak

Od čias najväčšej slávy však ubehlo viac než štvrťstoročie. Herečke pribudli roky a venuje sa rodine. Dnes už nevyzerá tak ako na prelome rokov 2000, za čo môže okrem iného prirodzené starnutie. Navyše, herečka má piercing v nose a vlasy výrazne svetlejšie.

Zdá sa, že podľa popisu k jednému svojmu záberu spred pár týždňov má obľubu v pravidelnej zmene svojho účesu. “Vždy, keď mám voľno, zmením účes! Užili sme si skvelý čas s mojimi dievčatami a tento nový vzhľad sa mi veľmi páči,” napísala na Instagrame a pravdepodobne tým narážala na prestávky, ktoré máva pri natáčaní seriálu 9-1-1, kde hrá postavu Maddie Buckley Han, operátorku tiesňovej linky. Aktuálne točí už desiatu sériu.

Otvorene o starnutí a kritike

Jennifer tak neprestala s herectvom, len nie je o nej toľko počuť v našich končinách, ako tomu bolo v minulosti. Na sociálnej sieti sa však pravidelne prihovára svojim fanúšikom a prezrádza im rôzne detaily zo svojho pracovného a súkromného života. Tí, ktorí ju dlhšie nevideli, ostanú však zaskočení, akou premenou si prešla. Herečka sa už niekoľkokrát vyjadrila k téme starnutia.

Jennifer Love Hewitt v seriáli Stratené duše
Foto: MoviesStillsDB

Spravila tak tiež po vlne kritiky, ktorá sa spustila po zverejnení jej selfie na Instagrame. V rozhovore pre podcast Inside of You podľa Fox News povedala, že “starnutie je privilégium”, a priznala, že starnúť v Hollywoode je podľa nej veľmi náročné, pretože verejnosť neustále porovnáva ženy s tým, ako vyzerali pred desiatkami rokov.

Taktiež upozornila, že ľudia často očakávajú, že celebrity budú vyzerať rovnako aj po dvadsiatich či tridsiatich rokoch, čo je jednoducho nereálne. Zdôraznila, že starnutie je prirodzenou súčasťou života a odmieta sa zaň ospravedlňovať.

Stále je ikonou celej generácie

Napriek tomu zostáva pre množstvo ľudí predovšetkým ikonou jednej výnimočnej éry. Stačí si spomenúť na koniec 90. rokov, keď patrila medzi najobsadzovanejšie mladé herečky Hollywoodu a jej meno poznal takmer každý.

Jennifer Love Hewitt
Foto: SITA

Jennifer Love Hewitt sa síce za posledné desaťročia výrazne zmenila, no to je prirodzený dôsledok plynúceho času. Z dievčaťa, ktoré kedysi ovládalo filmové plátna a televízne obrazovky, sa stala zrelá žena, mama a herečka, ktorá si už nepotrebuje nič dokazovať.

A hoci dnes vyzerá inak ako v období svojej najväčšej slávy, pre fanúšikov zostáva nezabudnuteľnou hviezdou 90. rokov, na ktorú sa jednoducho nedá zabudnúť.

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