Vieme, kde rastie nová slovenská predajňa Biedronky. Diskontný reťazec mieri do malej obce, konkurenciu má hneď „za rohom“

Ešte začiatkom augusta sme vás ako prví informovali o tom, že Biedronka masívnejšie rozširuje svoju sieť v okolí nášho hlavného mesta. Podľa zverejnených pracovných ponúk sa chystá do viacerých obcí ako Malinovo, Tomášov, Chorvátsky Grob či Zlaté Klasy.
Zároveň už je nejaký čas známe, že predajne s logom lienky pribudnú aj v lokalitách ako Žilina, Gbelce, Nesvady, Bošany, Kostolné Kračany, Čierne, Alekšince či Myjava. Iba nedávno na slovenskú maloobchodnú mapu pridala Biedronka mesto Revúca a v súčasnosti u nás prevádzkuje osem pobočiek.
Ešte počas otváracieho dňa v Miloslavove kompetentní prezradili, že ich logistický sklad vo Voderadoch má kapacitu na obslúženie až 180 predajní. Tie bude reťazec spočiatku koncentrovať práve okolo tohto skladu na západnom a strednom Slovensku. Čo sa týka krátkodobejších plánov, tie má Biedronka stanovené jasne. „Do konca roka 2026 chceme mať na Slovensku minimálne 50 predajní,“ uviedla pred niekoľkými mesiacmi tlačová kancelária spoločnosti pre interez.
V Malinove bude konkurencia hneď „za rohom“
Medzi rozvíjajúce sa obce blízko Bratislavy patrí aj Malinovo spolu so susediacim Mostom pri Bratislave. Okrem atraktívnej lokality na bývanie poskytujú obce aj zaujímavú občiansku vybavenosť. Už teraz sa medzi obcami nachádza retailový park, v ktorom našla okrem drogérie, lekárne či chovateľských potrieb domov aj sieť potravín Kraj. V tesnej blízkosti prevádzkuje predajňu nemecký Lidl, pričom o niekoľko stoviek metrov má pobočku Billa.
Do tohto zaujímavého prostredia teraz definitívne prichádza aj poľská Biedronka. Reťazec patriaci pod portugalskú skupinu Jerónimo Martins už do predajne od začiatku augusta hľadá prvých zamestnancov. Napríklad, zástupcovi manažéra ponúka plat od 1 575 eur s mesačným výkonnostným bonusom do výšky 100 eur.
Ako to už býva zvykom, spoločnosť však ďalšie detaily ohľadne pripravovaných projektov nekomentuje. Nebolo teda jasné, kde by sa nový obchod mohol nachádzať a ani v akom časovom horizonte bude dokončený. Portálu interez sa podarilo zistiť, že malinovská predajňa je už vo fáze prípravy.
Lokalizovaná bude na doteraz voľnom pozemku medzi polyfunkčnou budovou a čerpacou stanicou OMV pri vjazde do obce v smere od Bratislavy. Úpravy pozemku a stavebné práce začali počas septembra, pričom ako z informačnej tabule nachádzajúcej sa priamo na mieste vyplýva, ukončené by mali byť ešte v decembri tohto roka. Stavebné povolenie vydal príslušný úrad na konci augusta.
