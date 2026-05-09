Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať

Vladislav Staňo pochádza zo Žiliny, no už 11 rokov žije a pôsobí v Bratislave. Svoju kariéru v montérkach však odštartoval omnoho skôr, ako pracovník v stavebnej firme.
Keď začínal, vo firme robil, podľa vlastných slov, „kvázi všetko“. Z času na čas privoňal aj k obkladom, a práve tie sa mu neskôr stali osudnými. Jedného dňa mu totiž na stole pristála pracovná ponuka z Bratislavy, no a on neváhal.
Vladislav Staňo dnes vďaka bohatým skúsenostiam, praxi aj desiatkam klientov presne vie, čo znamená dobre odvedená práca. Ľuďom zvykne radiť aj mimo zákaziek – svoje tipy šíri aj na svojom profile na Instagrame a jeho videá sa tešia popularite.
Ak hľadám dobrého obkladača, ako ho môžem rozpoznať?
V prvom rade – najlepší spôsob, ako si vybrať remeselníka, sú referencie. Žiadne také, že niekoho niekde nájdem.
Mňa, samozrejme, aj „nachádzajú“, ale to len preto, že sa nejakým spôsobom so svojou prácou ukazujem. Ukazujem aj to, ako tú prácu robím, aké sú moje postupy, rovnako aj fakt, že sa to snažím robiť kvalitne, nielen tak „halabala“.
View this post on Instagram
Bolo by fajn, keby ste mali možnosť prísť sa k tomu remeselníkovi najprv pozrieť na nejakú inú stavbu – aby vám ukázal, čo dokáže. Aj to je pekné, pretože každý má iný štandard.
Ja, keďže to robím 11 rokov, keby som prišiel k niekomu do kúpeľne a chcel by som si vybrať majstra, pozeral by som hlavne na detaily. Podľa nich si viem povedať, či sa mi to páči a či to niekto pekne spracoval.
A ktoré detaily rozhodujú?
Čistá miestnosť nie je problém a nie je ju ťažké urobiť. Ale aj tam by mali obklady k sebe krásne lícovať. Ďalej – aká je špárovačka? Ako vyzerá silikónovanie? Tieto detaily rozhodujú o tom, či je obkladač šikovný, alebo nie.
Potom sú tu, samozrejme, skryté chyby. Obkladač je lenivý, tak obklad nalepí „na buchty“ (technika nanášania stavebnej chémie bodovo, pozn. red.) a nie celoplošne, nedá hydroizoláciu, prípadne slabú hydroizoláciu… To sa však odzrkadlí až časom, keď vám z druhej strany začnú vlhnúť steny.
Aj ku mne si chodia ľudia po radu, že im vlhnú steny. Riešením je aj vymeniť silikóny, tie sú však väčšinou akási náplasť, ak človek nemá peniaze a chce, aby mu to pár rokov vydržalo a nemusel do toho investovať. Počká dva roky, medzitým našetrí a potom to musí celé prerobiť.
Ak už mám obkladača vybratého, na čo si dávať pozor po nadviazaní kontaktu?
V článku sa po odomknutí dozvieš
- či je obklad nutnou súčasťou kúpeľne;
- ako veľmi rozhoduje cena za materiál;
- či existuje univerzálny obklad;
- čo sa za posledných 20 rokov zmenilo;
- čomu sa treba vyhnúť;
- čo môže znížiť hodnotu nehnuteľnosti;
- ktorý trend budú ľudia ľutovať;
- či majster odporúča skúšať obkladať svojpomocne;
- ako môže začať človek, ktorý sa chce živiť obkladaním;
- či treba s renováciou začať čím skôr.
Po odomknutí tiež získaš
- Články bez reklám
- Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku