WHO zatiaľ nemá riešenie: Úrady potvrdili šírenie vzácneho variantu eboly. Evidujú desiatky obetí

Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) v sobotu potvrdilo, že na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR) sa šíri Bundibugyo, vzácny variant vírusu ebola. Doteraz ho potvrdili u 13 nakazených.
TASR o tom píše podľa agentúry DPA. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zatiaľ na variant Bundibugyo neschválila vakcínu. V Afrike sa v minulosti šíril najmä najviac rozšírený variant eboly Zaire. Bundibugyo má podľa amerických Národných inštitútov zdravia oproti nemu nižšiu úmrtnosť na úrovni iba 37 percent, kým na variant Zaire zahynie až 90 percent nakazených.
Úrady evidujú desiatky úmrtí
„Proti variantu Bundibugyo neexistuje žiadna vakcína ani špecifická liečba,“ povedal na tlačovej konferencii v Kinshase konžský minister zdravotníctva Samuel-Roger Kamba, podľa ktorého je úmrtnosť až 50 percent.
Africa CDC a WHO v piatok oficiálne potvrdili vypuknutie novej, v poradí 17. epidémie eboly. Jej ohnisko sa nachádza v severovýchodnej provincii KDR Ituri, ktorá susedí s Ugandou a Južným Sudánom. Úrady v KDR zatiaľ informovali o štyroch obetiach a Uganda o jednom mŕtvom mužovi, ktorý pricestoval z KDR. Zdravotníci evidujú viac ako 250 osôb podozrivých z nákazy a 80 úmrtí.
Úrady v piatok vyjadrili obavy z rizika ďalšieho šírenia vírusu vzhľadom na to, že jeho výskyt evidujú v mestských oblastiach s vysokou mobilitou obyvateľstva. V ohrozených regiónoch už posilnili hraničné kontroly, izolovali osoby, ktoré prišli do kontaktu s nakazenými, a aktivovali pohotovostné tímy.
Ebola sa prenáša kontaktom s krvou
Ebola je vysokonákazlivé vírusové ochorenie s vysokou mierou úmrtnosti, ktoré sa v KDR pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti. Prenáša sa kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat, najmä netopierov považovaných za prirodzených hostiteľov.
