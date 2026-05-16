Líder militantného hnutia Hamas je mŕtvy. V mešitách na severe Pásma Gazy oznámili smrť Izzaddína Haddáda

V mešitách na severe Pásma Gazy v sobotu, deň po vzdušnom útoku Izraela, oznámili smrť lídra palestínskeho militantného hnutia Hamas v Pásme Gazy Izzaddína Haddáda, ktorý zároveň bol aj veliteľom vojenského krídla tejto organizácie. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúru Reuters.
Podľa svedkov v mešitách v meste Gaza oznámili, že z Haddáda sa stal „mučeník“. Hamas sa zatiaľ k osudu svojho vodcu nevyjadril.
Haddád sa po smrti Muhammada Sinwára v máji minulého roka stal šéfom Hamasu v Pásme Gazy aj veliteľom Brigád Izzadína Kasáma, ktoré sú ozbrojeným krídlom tohto radikálneho hnutia.
Architekt útoku na Izrael
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v spoločnom vyhlásení so svojím ministrom obrany Jisraelom Kacom v piatok uviedol, že Haddád bol architektom útoku palestínskych militantov na územie Izraela 7. októbra 2023. Tieto útoky boli spúšťačom dvojročného izraelského vojenského ťaženia v Pásme Gazy.
Haddád zároveň bol najvyšším predstaviteľom Hamasu, na ktorého sa Izrael zameral od októbrovej dohody podporovanej Spojenými štátmi s cieľom zastaviť boje v Gaze. K útoku došlo v čase, keď Izrael a Hamas zostávajú v patovej situácii v rokovaniach o pokroku v povojnovom pláne amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Gazu.
