Líder militantného hnutia Hamas je mŕtvy. V mešitách na severe Pásma Gazy oznámili smrť Izzaddína Haddáda

Foto: SITA/AP

TASR
Tomáš Čapák
Mešity v Gaze ohlasujú smrť lídra Hamasu Haddáda.

V mešitách na severe Pásma Gazy v sobotu, deň po vzdušnom útoku Izraela, oznámili smrť lídra palestínskeho militantného hnutia Hamas v Pásme Gazy Izzaddína Haddáda, ktorý zároveň bol aj veliteľom vojenského krídla tejto organizácie. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúru Reuters.

Podľa svedkov v mešitách v meste Gaza oznámili, že z Haddáda sa stal „mučeník“. Hamas sa zatiaľ k osudu svojho vodcu nevyjadril.

Haddád sa po smrti Muhammada Sinwára v máji minulého roka stal šéfom Hamasu v Pásme Gazy aj veliteľom Brigád Izzadína Kasáma, ktoré sú ozbrojeným krídlom tohto radikálneho hnutia.

Architekt útoku na Izrael

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v spoločnom vyhlásení so svojím ministrom obrany Jisraelom Kacom v piatok uviedol, že Haddád bol architektom útoku palestínskych militantov na územie Izraela 7. októbra 2023. Tieto útoky boli spúšťačom dvojročného izraelského vojenského ťaženia v Pásme Gazy.

Haddád zároveň bol najvyšším predstaviteľom Hamasu, na ktorého sa Izrael zameral od októbrovej dohody podporovanej Spojenými štátmi s cieľom zastaviť boje v Gaze. K útoku došlo v čase, keď Izrael a Hamas zostávajú v patovej situácii v rokovaniach o pokroku v povojnovom pláne amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Gazu.

