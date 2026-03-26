Čakanie sa skončí. V novom diskonte si nakúpia aj Bratislavčania, Biedronka smeruje do hlavného mesta

Vlaňajší vstup Biedronky na slovenský trh sa považoval minimálne za maloobchodnú udalosť roka, ak teda nie posledných rokov. Tempo expanzie a čiastočne aj výber lokalít však mierne schladil horúce očakávania domácich spotrebiteľov, ktorí však „lienku“ stále pozorne sledujú. Najnovšie by sa jej mali dočkať aj Bratislavčania.
Ešte počas marca sme vás informovali o tom, že Biedronka zverejnila nové pracovné ponuky, podľa ktorých pripravuje predajne v Nitre, Močenku či Bánovciach nad Bebravou. V stredu na známom pracovnom portáli pribudli ďalšie ponuky, tentoraz do hlavného mesta.
Krajským mestám sa doteraz vyhýbala
Reťazec vo vlastníctve portugalskej skupiny Jerónimo Martins od vlaňajšieho marca otvoril 15 slovenských predajní. Tie lokalizoval do miest ako Liptovský Mikuláš, Zvolen či Považská Bystrica, ale tiež do menších obcí ako Malinovo, Tomášov, Zlaté Klasy či Alekšince. Špeciálne aktívny bol počas decembra, kedy sa už zdalo, že by mohol naštartovať dynamickú expanziu.
Koniec koncov, v januári to avizovali aj zástupcovia spoločnosti. „Pôjde o veľmi dynamický rok – do jeho konca máme ambíciu vybudovať na Slovensku sieť 50 predajní,“ uviedla Biedronka v januárovej tlačovej správe.
Maloobchodná sieť sa však v aktuálnom roku zatiaľ nerozšírila a dlho bolo ticho aj okolo nových lokalít. Ako sme spomenuli, tie spoločnosť aktualizovala pred pár dňami po tom, ako na Slovensku oficiálne spustila vernostnú aplikáciu. Zaujímavé je, že Biedronka v prvej fáze otvárania úplne vypustila krajské mestá. V súčasnosti je však už zrejmé, že pobočky otvorí v Žiline, Nitre a v Bratislave.
Do hlavného mesta už diskontný reťazec hľadá prvých pracovníkov – manažéra predajne, jeho zástupcu a tiež vedúceho zmeny. Ponúkaný plat začína na úrovni 1 600 eur, manažér si vie zarobiť aj viac ako 2 200 eur mesačne. Konkrétny termín otvorenia, ani miesto v rámci Bratislavy zatiaľ známe nie sú, spoločnosť ich zvykne prezradiť až vo finálnej fáze príprav.
Okrem spomínaných miest a obcí sa predajne s logom lienky spomínajú aj v súvislosti s Chorvátskym Grobom, Gbelcami, Nesvadmi, Bošanmi, Kostolnými Kračanmi, Čiernym, Dudincami, so Zemianskou Olčou, s Veličnou či Mostovou.
