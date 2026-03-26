Čakanie sa skončí. V novom diskonte si nakúpia aj Bratislavčania, Biedronka smeruje do hlavného mesta

Foto: Biedronka

Jakub Baláž
Reťazec Biedronka
Viac ako rok od vstupu na slovenský trh pribudne logo známeho reťazca aj v hlavnom meste.

Vlaňajší vstup Biedronky na slovenský trh sa považoval minimálne za maloobchodnú udalosť roka, ak teda nie posledných rokov. Tempo expanzie a čiastočne aj výber lokalít však mierne schladil horúce očakávania domácich spotrebiteľov, ktorí však „lienku“ stále pozorne sledujú. Najnovšie by sa jej mali dočkať aj Bratislavčania.

Ešte počas marca sme vás informovali o tom, že Biedronka zverejnila nové pracovné ponuky, podľa ktorých pripravuje predajne v Nitre, Močenku či Bánovciach nad Bebravou. V stredu na známom pracovnom portáli pribudli ďalšie ponuky, tentoraz do hlavného mesta.

Viac z témy Reťazec Biedronka:
1.
Biedronka dupla na plyn. Predajne otvorí v ďalších lokalitách, smeruje do malej obce aj do krajského mesta
2.
Biedronka prichádza s veľkým krokom. Po roku spúšťa slovenskú aplikáciu, láka na nákupy „zadarmo“
3.
V Biedronke budú nakupovať ďalší Slováci. Diskontný reťazec chce pod Tatrami otvoriť desiatky nových predajní
Zobraziť všetky články (118)

Krajským mestám sa doteraz vyhýbala

Reťazec vo vlastníctve portugalskej skupiny Jerónimo Martins od vlaňajšieho marca otvoril 15 slovenských predajní. Tie lokalizoval do miest ako Liptovský Mikuláš, Zvolen či Považská Bystrica, ale tiež do menších obcí ako Malinovo, Tomášov, Zlaté Klasy či Alekšince. Špeciálne aktívny bol počas decembra, kedy sa už zdalo, že by mohol naštartovať dynamickú expanziu.

Koniec koncov, v januári to avizovali aj zástupcovia spoločnosti. „Pôjde o veľmi dynamický rok – do jeho konca máme ambíciu vybudovať na Slovensku sieť 50 predajní,“ uviedla Biedronka v januárovej tlačovej správe.

Foto: interez.sk

Maloobchodná sieť sa však v aktuálnom roku zatiaľ nerozšírila a dlho bolo ticho aj okolo nových lokalít. Ako sme spomenuli, tie spoločnosť aktualizovala pred pár dňami po tom, ako na Slovensku oficiálne spustila vernostnú aplikáciu. Zaujímavé je, že Biedronka v prvej fáze otvárania úplne vypustila krajské mestá. V súčasnosti je však už zrejmé, že pobočky otvorí v Žiline, Nitre a v Bratislave.

Biedronka má aktuálne predajne v Alekšinciach, Miloslavove, Považskej Bystrici, Leviciach, Liptovskom Mikuláši, Malinove, Tomášove, Zlatých Klasoch, Myjave, Nových Zámkoch, Revúcej a dvakrát „lienka“ otvorila v Senici a vo Zvolene.

Do hlavného mesta už diskontný reťazec hľadá prvých pracovníkov – manažéra predajne, jeho zástupcu a tiež vedúceho zmeny. Ponúkaný plat začína na úrovni 1 600 eur, manažér si vie zarobiť aj viac ako 2 200 eur mesačne. Konkrétny termín otvorenia, ani miesto v rámci Bratislavy zatiaľ známe nie sú, spoločnosť ich zvykne prezradiť až vo finálnej fáze príprav.

Okrem spomínaných miest a obcí sa predajne s logom lienky spomínajú aj v súvislosti s Chorvátskym Grobom, Gbelcami, Nesvadmi, Bošanmi, Kostolnými Kračanmi, Čiernym, Dudincami, so Zemianskou Olčou, s Veličnou či Mostovou.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pribudne nová prevádzka s denným menu, novinky vypočujú priania ľudí. Záujem o bratislavské letisko rastie

Odporúčané články
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Na nože
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla

