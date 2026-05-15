V oceáne číha „vrah“: Odháňa aj žraloka modrého a nie sú to kosatky

Každý, kto si občas pustí prírodovedný kanál však vie, že pri plávaní v mori by nás malo oveľa viac znepokojovať stádo kosatiek. Tieto zabijaky vynikajú inteligenciou aj dravosťou. Sú známe kanibalizmom aj rafinovaným, vynaliezavým a hravým spôsobom lovu. Vráskavce dokážu loviť tak, že ich udusia, pretože im nedovolia vystúpiť na hladinu… Alebo útočia na tulene tým, že si ich medzi sebou doslova pohadzujú ako volejbalovú loptu.
Ak o týchto tvoroch veľa neviete, možno ste práve pocítili nepríjemné mrazenie v žalúdku. A rozhodne nie ste sami – kosatky totiž nie sú nočnou morou len ľudí.
Číhajú aj na jedného z najobávanejších predátorov oceánu. Ako píše ScienceAlert, reč je o žralokovi modrom.
Dvojica terorizuje pobrežie
Neďaleko rybárskeho mesta Gansbaai v Južnej Afrike potvrdzuje povesť kosatiek dvojica menom Port a Starboard.
Ľudia ich pri viacerých príležitostiach pozorovali pri love a zabíjaní žralokov modrých. Majú natoľko vycibrené lovecké schopnosti, že niektorí odborníci im pripisujú pokles populácie žralokov v oblastiach, ktoré kedysi husto osídľovali.
Ako však uvádza nová štúdia, je tu jeden malý problém – kosatky možno nie sú skutočným vinníkom. Žraloky totiž z ich prirodzeného prostredia môže vytláčať ešte efektívnejší predátor.
V posledných rokoch sa ukazuje, že kosatky patria medzi mimoriadne zručných lovcov žralokov vrátane veľkých druhov, ako sú žraloky veľrybie či žraloky modré. Pri love využívajú echolokáciu a zameriavajú sa najmä na pečeň, ktorá je bohatá na lipidy. Dokážu ju pritom extrahovať s takmer chirurgickou presnosťou.
Medzi rokmi 2017 a 2025 bolo pritom na tomto pobreží zdokumentovaných približne jedenásť prípadov predácie žralokov modrých. Ich telá vo väčšine prípadov vyplavilo more a hlavným podozrivým z týchto „vrážd“ boli práve kosatky Port a Starboard.
Už v roku 2017 vedci pozorovali túto dvojicu pri útoku na 17 menších žralokov sedemžiabrových počas jediného dňa, hoci odborníci upozorňujú, že išlo o výnimočný incident.
Koľko žralokov v skutočnosti Port a Starboard usmrtia, však nevieme povedať s istotou. Kosatky totiž môžu loviť aj mimo dohľadu ľudí a veľká časť ich správania zostáva pre vedcov skrytá. Nová štúdia vedená morským biológom Enricom Gennarim však naznačuje, že oveľa väčším predátorom pri pobreží Južnej Afriky môže byť v skutočnosti človek.
