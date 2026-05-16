V Bielom dome leží tajný list od Trumpa: Viceprezident ho smie otvoriť len za jednej okolnosti

SITA
Tomáš Čapák
Trump nechal Vanceovi tajný list v Oválnej pracovni pre prípad, že by sa mu niečo stalo.

Americký prezident Donald Trump zanechal viceprezidentovi JD Vancemu inštrukcie pre prípad, že by musel nahradiť šéfa Bieleho domu. Informovala o tom televízia Fox News s odvolaním sa na Trumpovho poradcu Sebastiana Gorku.

„V zásuvke pracovného stola Resolute Desk (stôl amerického prezidenta v Oválnej pracovni) je list adresovaný viceprezidentovi pre prípad, že by sa prezidentovi niečo stalo,“ uviedol Gorka.

Zároveň však zdôraznil, že sa neobáva atentátu zo strany zahraničných aktérov. Podľa neho je Trump „človekom, s ktorým chcú všetci sedieť za jedným stolom, organizovať štátne večere a získať jeho uznanie“.

Protokoly pre nástupníctvo

Gorka dodal, že Spojené štáty majú zavedené protokoly pre nástupníctvo výkonnej moci v prípade ohrozenia prezidenta.

Televízia Fox News pripomenula, že Trump v poslednom období čelil viacerým bezpečnostným hrozbám vrátane údajného pokusu o atentát počas večere korešpondentov v Bielom dome, čo opäť otvorilo otázky týkajúce sa bezpečnosti amerického prezidenta.

