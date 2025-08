Diskontná Biedronka otvorí ďalšie predajne. Vo veľkom sa rozšíri v okolí Bratislavy, mieri aj na sever Slovenska

Príchod skupiny Jerónimo Martins spôsobil na slovenskom maloobchodnom trhu pochopiteľný rozruch. Pod značkou Biedronka totiž v Poľsku prevádzkuje veľkú sieť úspešných diskontných predajní, v ktorej radi nakupujú aj mnohí Slováci. Svoje portfólio postupne rozširuje aj u nás.

Keď v marci tohto roka otvorila Biedronka svoju prvú slovenskú predajňu v Miloslavove, deklarovala, že do konca budúceho roka chce mať na našom trhu približne 50 obchodov.

V polovici leta pod známym logom Jerónimo Martins prevádzkuje už sedem predajní, ktoré sú rozmiestnené na západnom a strednom Slovensku. Tie by mohli v najbližších mesiacoch doplniť aj ďalšie lokality, pričom minimálne šesť z nich už potvrdili zástupcovia spoločnosti na sociálnych sieťach.

Silná sieť na západnom Slovensku

Konkrétne by sa „lienka“ mala objaviť v Revúcej, Chorvátskom Grobe, Malinove, Tomášove, Myjave a Alekšinciach. Okrem spomínaných lokalít sa tiež meno Biedronky spája aj s obcami Čierne či Bošany. Ako je zrejmé, opäť ide o budovanie siete predovšetkým na západnom, ale čiastočne aj na strednom Slovensku.

Táto ambícia nie je žiadnym tajomstvom, nakoľko už pri vstupe na slovenský trh Poliaci deklarovali, že sa portfólio ich pobočiek bude prvotne rozširovať okolo veľkého logistického centra vo Voderadoch. Kapacitne je toto centrum schopné zásobovať okolo 180 predajní a v budúcnosti nie je vylúčené, že sa spoločnosť pustí do výstavby druhého podobného projektu na východe krajiny.

Malá obec na juhu, či krajské mesto na severe

Biedronka však s prípravou nových predajní pokračuje aj v ďalších regiónoch. Na pracovnom portáli Profesia.sk najnovšie pribudli dve nové lokality. Svojej „lienky“ by sa mali dočkať v obci Zlaté Klasy v okrese Dunajská Streda, kde už spoločnosť hľadá manažment. Vedúci tejto pobočky si podľa dostupných informácií môže zarobiť od 1 900 eur mesačne.

Faktom ostáva, že Biedronka doteraz cielila skôr na menšie mestá a obce, pričom sa neobjavili indikátory, že by si to chcela namieriť do niektorého z krajských miest. Pri väčšine iných zahraničných reťazcoch býva zvykom to, že svoju expanziu začínajú práve v najväčších mestách. Aj tento fakt by sa už čoskoro mohol zmeniť, nakoľko diskont aktuálne hľadá zástupcu manažéra predajne do Žiliny.

Sever Slovenska predstavuje pre reťazec potenciálne zaujímavý trh, nakoľko mnohí tamojší obyvatelia Biedronku dobre poznajú z nákupov v susednom Poľsku. Ak by teda mala svoju púť krajskými mestami začať práve v Žiline, dávalo by to zmysel. Okrem toho sa v minulosti v médiách objavili informácie o tom, že diskont už vlastní pozemky napríklad aj v Nitre.