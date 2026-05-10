Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete

Coca-cola oslavuje 140 rokov
Coca-Cola je ikonický nápoj, s ktorým sa v živote stretol v akomkoľvek zmysle azda každý jeden človek. Za týmto sýteným a sladeným výrobkom sa skrýva množstvo tajuplností a tiež kontroverzií, vrátane údajnej spolupráce s fašistami. Jedna z najsilnejších značiek sveta vznikla ako liečivo, pričom dnes slúži dokonca ako prostriedok na očistu duše od diabla.
Práve 8. mája uplynulo už 140 rokov, odkedy svet spoznal legendárny nápoj. Vidíme ho všade v obchodoch, v predajných automatoch či na najväčších športových a kultúrnych podujatiach v pozícii hlavného sponzora. Coca-Cola za od svojho vzniku v roku 1886 stala jedným z najobľúbenejších a najvyhľadávanejších nápojov po celom svete, keďže aj podľa firemného portálu sa denne skonzumuje až 1,9 miliardy fliaš a plechoviek tohto drinku.
Otcom Coca-Coly sa stal v roku 1886 lekárnik John Pemberton, ktorého cieľom bolo nájsť nápoj, ktorý pomôže pri bolestiach hlavy, prinesie telu uvoľnenie a dokáže zmierniť jeho závislosť od morfínu. Prvé várky dnešnej koly však nemali ani bublinky, ani žiaden názov. Ideu na nový produkt dostal Pemberton aj z francúzskeho drinku Vin Mariani, čo bola v podstate len zmes červeného vína a malej dávky kokaínu, ktorý spočiatku vynechával.
Čo je to hantavírus a ako sa chrániť? Epidemiologička popísala prvé príznaky, dôvod na paniku nevidí
Svet aktuálne rieši nenápadnú výletnú loď MV Hondius, plaviacu sa pod holandskou vlajkou, na ktorej sa rozšíril nebezpečný hantavírus. My sme sa preto opýtali Adriany Mečochovej, vedúcej Odboru epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva SR, čo tento incident znamená pre Slovensko, či sa máme čoho báť a čo hantavírus vlastne je.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ešte v nedeľu (3. mája) oznámila, že na výletnej lodi v Atlantickom oceáne zomreli traja ľudia. Najnovšie informácie pritom hovoria o piatich nakazených hantavírusom a ďalšie tri osoby majú podozrenie na nákazu. WHO však upokojuje situáciu a podľa zástupcov organizácie nejde o začiatok novej epidémie.
Na lodi sa podľa dostupných informácií nenachádza žiadny Slovák. Medzi najčastejšie uvádzané národnosti patria občania Spojeného kráľovstva, Spojených štátov, Španielska, Nemecka a Holandska, zatiaľ čo posádku tvorili najmä pracovníci z Filipín a viacerých európskych krajín. Presný kompletný zoznam národností nebol oficiálne zverejnený.
Hantavírus môže spôsobiť horúčku a závažné respiračné ochorenie. Infekcia sa najčastejšie prenáša vdýchnutím kontaminovaného prachu, výnimočne aj uhryznutím. Výskyt nákazy na lodi je podľa WHO nezvyčajný. Prevádzkovateľ lode odmietol tvrdenie, že by sa na palube nachádzali potkany.
My sme sa s otázkami obrátili na epidemiologičku PhDr. Mgr. Adrianu Mečochovú, MPH, ktorá nám v rozhovore prezradila viac o tomto víruse a o tom, čo jeho šírenie na lodi znamená pre ľudí.
Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Keď si rodina z Indiany adoptovala 6-ročné dievča, pôvodom z Ukrajiny, ich život sa obrátil naruby. Uplynulo len niekoľko mesiacov, kým prišli s kontroverzným tvrdením, že dievčatko je vlastne dospelá žena, ktorá ich týra alebo sa ich dokonca pokúša zabiť. Bizarný prípad Natalie Grace šokoval svet, no jej verzia tvrdí niečo iné.
Na Slovensku a v Čechách je dobre známy prípad istej Barbory Škrlovej, ktorá predstierala, že je 13-ročnou Aničkou a potom malým chlapcom Adamom aj napriek faktu, že bola dospelou osobou. Táto šokujúca skutočnosť sa prevalila v roku 2007 a v médiách je známa ako Kuřimská kauza, ktorá siaha do rovnomenného českého mesta. Keď si jeden z miestnych obyvateľov kúpil detskú pestúnku, s ktorou chcel mať svoje dieťa na očiach, netušil, aký hororový pohľad sa mu naskytne.
Omylom sa napojil na kameru k svojim susedom, a to, čo videl, ho poriadne šokovalo. Na obraze sa mu totiž objavil nahý utýraný chlapec. Spoločne s ďalším dievčatkom prítomným na mieste, 13-ročnou Aničkou, boli odvedení do zariadenia poskytujúceho pomoc ohrozeným deťom. Klára Mauerová, mama detí, spoločne so sestrou Katarínou, ktorá s nimi žila, boli zatknuté za páchanie brutálnych a nehumánnych zverstiev na vlastných deťoch. Napokon ale všetko bolo úplne inak a oveľa viac zamotané.
Jana bola na plastike nosa v Turecku
Dlhé roky ju trápilo obmedzené dýchanie, časté infekcie aj nespokojnosť s vlastným nosom, preto sa rozhodla podstúpiť operáciu. Po dôkladnom prieskume a viacerých konzultáciách vycestovala do Orientu. Dnes sa už teší z nového nosa.
Jana Laššáková Šatanová v marci 2026 postúpila plastickú operáciu nosa – rhinoplastiku na klinike v Istanbule. Nešlo však len o estetickú zmenu. Hlavným dôvodom boli dlhodobé zdravotné problémy. Pre vybočenú nosovú priehradku dokázala dýchať len veľmi obmedzene.
Jana nám v rozhovore porozprávala, prečo sa rozhodla podstúpiť plastiku nosa a prečo v Turecku a nie na Slovensku; aj to, ako prebiehali konzultácie, samotná operácia a rekonvalescencia. Zároveň nám prezradila, koľko ju operácia stála.
Prečo ste sa rozhodli podstúpiť plastiku nosa? Išlo čisto o estetiku alebo to malo zdravotný dôvod?
Približne dva roky som vedela o tom, že mám vybočenú nosovú priehradku a pociťovala som nepohodu v dýchaní. Často sa mi tvorili infekcie, z čoho sa mi zväčšovali nosné mušle. Moje dýchanie bolo obmedzené natoľko, že som dýchala jednou dierkou iba na jednu tretinu kapacity. No a po poslednej návšteve ORL lekára som dostala lieky a predpoveď – päť rokov udržiavania kortikoidmi, potom operácia.
Nevedela som sa s tým stotožniť, tak som začala hľadať alternatívu v operácii. Keďže už v roku 2014 mi robili priehradku tu na Slovensku (v Trstenej, bez estetiky), tak som vedela, čo ma asi čaká a tentoraz som ju chcela spojiť už aj s estetikou.
Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Ferdinand von Zeppelin sa narodil do významnej rodiny grófa Friedricha von Zeppelin a jeho manželky Amélie Macaire. Vyrastal v meste Konstanz a neskôr šiel študovať na polytechnickú vysokú školu v Stuttgarte. V roku 1855 nastúpil do vojenskej školy v Ludwigsburgu a po škole sa pridal k vojsku. Vo vojsku sa mu darilo a získal si uznanie mnohých, nebola to však schopnosť bojovať a ukrývať sa pred nepriateľmi, ktorá ho preslávila najviac.
Ako píše portál Brittanica, Zeppelin mal 61 rokov, keď v roku 1899 zostrojil svoju prvú vzducholoď. Trvalo však ešte rok, kým sa vzducholoď LZ 1 vzniesla. Bola dlhá 128 metrov a vo vzduchu sa vznášala 17 minút. Nemecká vláda dovtedy Zeppelina podporovať odmietala, no keď videla jeho úspech, rozhodla sa, že projekt predsa len bude financovať.
Zeppelin si získaval čoraz viac uznania a pred prvou svetovou vojnou o ňom a jeho vzducholodiach vedeli už všetci. Jeho najslávnejším projektom sa stala vzducholoď s názvom LZ 129 Hindenburg. Podľa webu History išlo o jednu z najväčších vzducholodí, aké boli zostrojené a naproti prvému, 17 minút trvajúcemu letu, táto dokázala doletieť omnoho ďalej a na palube niesla dokonca aj pasažierov. Prvý let vykonala vzducholoď Hindenburg 4. marca v roku 1936 pod taktovkou nemeckej leteckej spoločnosti Deutsche Zeppelin Reederei.
Analytik Potočár o energopomoci: Niektorí ľudia môžu o peniaze prísť, v organizácii je chaos. Nevedia, čo čakať
Niektorí získajú druhú šancu, iní môžu o pomoc prísť. Distribúcia novej vlny energošekov mešká a mnohé domácnosti si ich v schránkach zatiaľ nenašli. Situácia vyvolala neistotu aj otázky, či štát v energopomoci pokračuje. Rezort hospodárstva však ubezpečuje, že pomoc pokračuje aj v roku 2026 a jej zrušenie nie je na stole.
Na situáciu sme vás upozornili už dávnejšie, pričom Ministerstvo hospodárstva SR reagovalo na šíriace sa dohady a odmietlo, že by podpora pre domácnosti skončila. „Energopomoc nie je zrušená a ani zrušená nebude,“ uviedol rezort.
Meškanie energopoukážok, opakované úpravy pravidiel aj neprehľadnosť celého systému energopomoci vyvolávajú medzi domácnosťami čoraz viac otázok, najmä v čase, keď mnohí už niekoľko týždňov čakajú na sľúbenú pomoc, preto sme sa na aktuálnu situáciu, dôvody zdržania aj ďalší vývoj pýtali Radovana Potočára, analytika portálu Energie-portal.
David Attenborough oslavuje sté narodeniny
Sir David Attenborough patrí medzi najväčšie ikony, aké kedy obohatili náš svet. Mnoho ľudí sa na svet a prírodu díva inak práve vďaka nemu. Pôvodne ho v televízii nechceli, pretože vraj mal priveľké zuby. Napokon sa ale stal priekopníkom a držiteľom niekoľkých rekordov.
Hoci zvieratá sa do istej miery stali jeho svetom, nerád o sebe hovorí ako o ich milovníkovi. Desiatky rastlín a živočíchov pomenovali práve po ňom, dokonca aj dinosaura.
Slovenka Agnesa 20 rokov žije v USA
Agnesa, Slovenka za mlákou, sa do Ameriky vybrala pred 20 rokmi za rodinou. Učarovala jej však a v krajine neobmedzených možností napokon ostala.
Prezradila nám, aký je tamojší pracovný svet, aké sú výhody a nevýhody amerického zdravotníctva a prečo sa tam lepšie podniká najmä malým podnikateľom. Dozvedeli sme sa tiež, aký je v Amerike bežný pomer príjmov a výdavkov domácnosti a aké sú ceny potravín.
Boli sme na najlepšom letisku na svete
Prestížne ocenenia s názvom „World Airport Awards“ si každoročne pripisujú na svoj účet tie najlepšie letiská na svete. Vôbec nie prekvapivo sa už po 14-krát stalo letiskom roka Changi v Singapure (Singapore Changi Airport). Možno si hovoríte, že čo také je na ňom, je to len letisko, no nie je to úplná pravda. Samo osebe je zaujímavou atrakciou a bez problémov tu môžete stráviť aj pol dňa a nudiť sa nebudete. Predstavte si ho ako futuristickú záhradu, zábavný a nákupný park v jednom.
Letisko Changi oficiálne spustilo svoju prevádzku v roku 1981, keď sa miestne letisko presťahovalo do nových priestorov. A rozhodlo sa byť najlepším vo všetkom možnom. Stalo sa prvým letiskom vôbec, ktoré zaviedlo koncept záhrad, ktorý dnes môžeme vidieť po celom svete.
Asi najviac ikonickou atrakciou letiska je krytý vodopád Rain Vortex, ako inak, najväčší svojho druhu vôbec. Bol spustený v roku 2019, kedy sa otvoril Jewel Changi – nákupno-zábavný komplex priamo v areáli letiska. Vodopád sa nachádza medzi terminálmi, navštíviť ho môže každý cestujúci.
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Slovensko cúva, nejde vpred
Peter Weisenbacher varuje pred obmedzením práv.
Vláda chystá zmenu, ktorá môže zásadne ovplyvniť desaťtisíce Slovákov žijúcich v zahraničí. V hre je obmedzenie, prípadne úplné zrušenie voľby poštou, teda systému, ktorý dlhé roky umožňoval ľuďom voliť aj bez toho, aby museli cestovať na Slovensko.
Možnosť hlasovať zo zahraničia funguje od roku 2006 a pravidelne ju využívajú tisíce občanov. Ako vyplýva z informácií ministerstva vnútra, ide o spôsob, ktorý má sprístupniť voľby aj tým, ktorí by sa inak k urnám nedostali.
K téme sa pre redakciu interez vyjadril aj Peter Weisenbacher, slovenský publicista a občiansky aktivista a riaditeľ Inštitútu ľudských práv, ktorý sa dlhodobo venuje otázkam verejného záujmu a ochrany práv. Podľa neho samotná zmena ešte automaticky neznamená porušenie práv, no problém vidí v jej dôsledkoch.
