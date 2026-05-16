Cestovatelia vybrali najpohostinnejšie časti Chorvátska. Zbehnete tam autom aj za 4 hodiny

Chorvátsko ponúka oveľa viac než len Jadranské more. Ak sa vydáte do obľúbenej destinácie mnohých Slovákov autom, môžete si urobiť zastávku v jednom z regiónov, ktoré boli korunované za najlepšie v celej krajine.
Spoločnosť Booking udelila svoje ocenenia Traveller Review Awards najpohostinnejším regiónom Chorvátska podľa cestovateľov na rok 2026, upozornil web Croatia Week.
Pri mori by ste ich hľadali márne
Na tretej priečke sa umiestnila Osijecko-baranjská župa, ktorá sa nachádza na hraniciach s Maďarskom a so Srbskom. Z Bratislavy vám cesta autom do tohto regiónu zaberie asi päť hodín.
Na druhom mieste sa umiestnila neďaleká Vukovarsko-srijemská župa, ktorá hraničí so Srbskom a s Bosnou a Hercegovinou. Z Bratislavy sa sem dostanete autom za približne päť a pol hodiny.
Absolútnym kráľom sa stala Varaždínska župa, ktorú nájdete severne od Záhrebu a dotýka sa slovinských hraníc. Z nášho hlavného mesta je vzdialená pod štyri hodiny cesty autom.
Ak sa rozhodnete tieto miesta navštíviť, môžete tak urobiť po ceste k Jadranskému moru alebo si naplánovať roadtrip po Balkáne a spojiť návštevu Chorvátska s Bosnou a Hercegovinou a so Srbskom či Slovinskom.
Toto je 5 najpohostinnejších regiónov Chorvátska na rok 2026 podľa cestovateľov:
- Varaždínska župa
- Vukovarsko-srijemská župa
- Osijecko-baranjská župa
- Karlovacká župa
- Krapinsko-zagorská župa
Chorvátsku pláž spomenuli v rebríčku najkrajších na celom svete
A ak sa vyberiete k moru, navštívte aj pláž, ktorá konkuruje tým najlepším z celého sveta. Ako sme vás informovali, Magazín Forbes zaradil chorvátsku pláž Sakarun medzi najkrajšie vôbec. Minulý rok tiež Forbes zaradil Chorvátsko ako destináciu číslo 1 v rebríčku najlepších európskych krajín, ktoré sa oplatí navštíviť. Predbehlo aj Taliansko či Španielsko.
Pláž Sakarun sa nachádza na ostrove Dugi Otok a na prvý pohľad pripomína skôr exotický Karibik než pobrežie Jadranského mora.
Na googli jej svieti vysoké hodnotenie 4,1 hviezdičky z 5, pričom viacerí návštevníci tvrdia, že je jednou z najkrajších pláží v Chorvátsku. „More je dokonale čisté, teplé a nie hlboké, ako malý raj na zemi,“ uviedol jeden z nich. Dodal však, že posledné roky sa situácia v dôsledku znečistenia a kotviacich lodí mení, za čo samotná pláž nemôže, ale vinníkmi sme my, ľudia.
Recenzií, podľa ktorých je škoda, že o pláž nie je lepšie postarané, je viacero. No mnohí si jej čaro dokážu užiť napriek tomu.
