Veľká slovenská banka mení majiteľa: Kupuje ju konkurencia, prichádzajú zmeny. Čo to znamená pre klientov?

Roland Brožkovič
SITA
TASR
ČSOB ukázala čísla, zároveň pohlcuje konkurenčnú banku.

ČSOB vstúpila do roka 2026 s rastom úverov aj vkladov, no zároveň s nižším ziskom. Banková skupina za prvý štvrťrok evidovala čistý zisk 26,6 milióna eur, kým v rovnakom období minulého roka dosiahol 33,7 milióna eur. Výsledky ovplyvnili najmä vyššie prevádzkové náklady, rast personálnych výdavkov, investície do digitalizácie a tvorba opravných položiek v reakcii na pretrvávajúcu ekonomickú a geopolitickú neistotu.

Objem úverov poskytnutých klientom medziročne vzrástol o 8,9 percenta z 12,2 miliardy eur na 13,3 miliardy eur. Banka rástla najmä v segmente úverov na bývanie, ktoré sa zvýšili o 7,7 percenta, ako aj vo financovaní firemnej klientely, kde úverové portfólio stúplo o 15,3 percenta. Rast zaznamenali aj investičné úvery pre živnostníkov a malých podnikateľov.

Silný rast pokračoval aj pri vkladoch klientov. Vklady a úvery prijaté od klientov dosiahli ku koncu marca 9,5 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 7,3 percenta. Výraznejšie rástli najmä vklady firemných klientov a nebankových finančných inštitúcií. Retailové vklady sa zvýšili o 1,2 percenta, pričom banka zároveň eviduje pokračujúci záujem domácností o investovanie do podielových fondov.

ČSOB sa zlučuje s 365.bank

Celkové výnosy skupiny dosiahli 102,8 milióna eur, medziročne tak vzrástli o 0,8 percenta. K rastu prispelo aj zahrnutie výsledkov spoločnosti Business Lease do hospodárenia skupiny po akvizícii. Na druhej strane prevádzkové náklady vyskočili z 61,9 milióna eur na 69 miliónov eur. Banka za tým vidí najmä mzdovú infláciu a pokračujúce investície do digitalizácie služieb.

Rok 2026 bude pre banku zároveň významný z pohľadu pripravovaného spojenia s 365.bank. Po právnom zlúčení sa má ČSOB podľa počtu klientov stať druhou najväčšou bankou na slovenskom trhu a podľa objemu úverov trhovou trojkou. „Čaká nás dynamický rok a úprimne sa naň s kolegami a kolegyňami tešíme, pretože spájame vízie, hodnoty, tímy a roky skúseností,“ uzavrel Kollár.

Celková protihodnota zaplatená za podiel v 365.bank je 708 miliónov eur. Akvizícia bude mať veľmi limitovaný vplyv na kapitálovú pozíciu KBC (odhadom mínus 50 bázických bodov) pri zachovaní ukazovateľa CET-1 na úrovni vysoko prevyšujúcej regulatórne požiadavky.

Odteraz bude 365.bank, vrátane jej súčasti Poštovej banky, fungovať ako sesterská banka ČSOB vlastnená KBC. Ďalším logickým krokom bude integrácia 365.bank a ČSOB prostredníctvom právneho a prevádzkového zlúčenia. Počas celého prechodného obdobia si bude 365.bank, vrátane Poštovej banky, s plnou podporou ČSOB, aj naďalej plniť všetky svoje záväzky na bankovom trhu. Prioritou počas integrácie bude zabezpečiť hladký prechod klientov a zamestnancov bánk pod jednu strechu.

Revolúcia v slovenských triedach: ChatGPT mieri na základné a stredné školy, štát rozdá tisíce licencií

