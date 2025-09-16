Slováci budú už čoskoro nakupovať v novom obchodnom centre. Do krajského mesta prinesie Billu či Starbucks

Foto: KLM RE

Jakub Baláž
Známy developer finišuje svoj najväčší projekt, do ktorého mieria zaujímavé značky. Otvárať by ho mal už v najbližších týždňoch.

Spoločnosť KLM Real Estate v súčasnosti na Slovensku patrí medzi najaktívnejších developerov špecializujúcich sa na nákupné zóny a retail parky. Aj v týchto chvíľach prebieha realizácia niekoľkých projektov, pričom ten najväčší z nich ide do cieľa. Známi sú už aj nájomcovia.

KLM otvára spomínané retail parky pod názvom OC Klokan, v ktorých už po minulom roku nakupujú napríklad obyvatelia Piešťan, Bytče, Šale či Banskej Bystrice. Takzvanú vlajkovú loď developer finišuje v Žiline, kde je vo finálnej fáze príprav projekt za 21 miliónov eur. Informoval o tom portál Aktuality.sk.

Strategická poloha

Žilinský OC Klokan rastie v blízkosti futbalového štadióna MŠK Žilina a s otvorením sa počíta už o dva mesiace. Ide o strategickú polohu vo frekventovanom krajskom meste, v ktorom je ale zároveň prítomná silná konkurencia. KLM by však mohli využiť rastúcu silu a obľúbenosť retail parkov.

Zákazníci ich vyhľadávajú najmä pre ich praktickosť – zastúpené sú v nich štandardne potraviny, drogéria, móda, lekáreň, chovateľské potreby, športové potreby či diskontné obchody so zmiešaným tovarom. Takéto predajne majú, oproti klasickým nákupným centrám, samostatný vstup priamo z parkoviska. Ďalšou výhodou je, že retailové obchodné zóny sa postupne rozširujú aj do menších miest a sú tak bližšie k spotrebiteľom.

Foto: KLM RE

Vďaka susedstvu s futbalovým štadiónom bude plniť aj funkciu určitého centra pre fanúšikov všetkých podujatí na štadióne MŠK Žilina. Z pohľadu skupiny KLM ide aktuálne o najväčší realizovaný projekt a svojím spôsobom aj o našu vlajkovú loď v danom regióne,“ uviedol pre portál na margo projektu generálny manažér KLM Real Estate Matúš Klima.

Nová Billa, ale aj Starbucks

Ako z nových informácií vyplýva, v novom OC Klokan sa bude nachádzať sedemnásť obchodných jednotiek. Domov v nich nájdu známe značky vrátane obľúbenej siete kaviarní Starbucks. Tá už v Žiline pôsobí, konkrétne v nákupnom centre Aupark. Práve nákupné centrá sú tradičným domovom tohto svetoznámeho konceptu a jeho participácia v retail parku je tak, dá sa povedať, prekvapením.

Okrem Starbucsku sa zákazníci môžu tešiť napríklad na Billu, dm drogerie, Dr. Max, Pepco, Sinsay, Intersport, Takko či Planeo elektro. Predstavených je dovedna zatiaľ štrnásť obchodníkov, traja ešte pribudnú.

KLM podľa oficiálneho webu tiež pracuje na otvorení retail parkov v Rimavskej Sobote, Chorvátskom Grobe, vo Svidníku a v Dolných Krškanoch. Pri všetkých projektoch platí, že by mali byť dokončené ešte tento rok.

