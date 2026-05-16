Znepokojivé správy z frontu: Rusko tvrdí, že dobylo 2 ukrajinské dediny. Kyjev sa zameriava na ruskú infraštruktúru

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Ukrajinské drony opäť útočili na ruské územie.

Ruská armáda v sobotu oznámila, že dobyla dediny Borova ⁠a ​Kutkivka na severe ukrajinskej Charkovskej oblasti. Ukrajina zároveň v noci útočila dronmi na ruskú Belgorodskú oblasť, kde zahynul jeden človek. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.

Rusko pravidelne informuje o dobytí nových obcí. Z analýzy údajov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) však vyplýva, že v apríli po prvýkrát od ukrajinskej protiofenzívy v júni 2023 na Ukrajine stratilo viac územia, než získalo. Ukrajina zároveň pokračuje v pravidelných dronových útokoch na ciele naprieč Ruskom.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Rusko schválilo zákon na inváziu do ďalších krajín. Putin môže vojensky zasiahnuť v zahraničí pod novou zámienkou
2.
Moskva čelí ďalším obvineniam: Ruské drony údajne cielene zasiahli vozidlo OSN, v Kyjeve pribúdajú obete
3.
Nová vláda, nová rétorika: Maďarsko ostro odsúdilo ruské útoky na Zakarpatsko. Predvolá si ruského veľvyslanca
Zobraziť všetky články (1750)
Foto: SITA/AP

Ukrajina útočí na energetickú infraštruktúru

Kyjev sa zameriava na energetickú infraštruktúru v snahe obmedziť schopnosť Kremľa financovať vojnové ťaženie. Pri jednom z takýchto útokov v sobotu ukrajinských dron zasiahol vozidlo v meste Krasnaja Jaruga v Belgorodskej oblasti a podľa miestnych úradov zabil civilistu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac