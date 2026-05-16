Znepokojivé správy z frontu: Rusko tvrdí, že dobylo 2 ukrajinské dediny. Kyjev sa zameriava na ruskú infraštruktúru

Ruská armáda v sobotu oznámila, že dobyla dediny Borova a Kutkivka na severe ukrajinskej Charkovskej oblasti. Ukrajina zároveň v noci útočila dronmi na ruskú Belgorodskú oblasť, kde zahynul jeden človek. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.
Rusko pravidelne informuje o dobytí nových obcí. Z analýzy údajov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) však vyplýva, že v apríli po prvýkrát od ukrajinskej protiofenzívy v júni 2023 na Ukrajine stratilo viac územia, než získalo. Ukrajina zároveň pokračuje v pravidelných dronových útokoch na ciele naprieč Ruskom.
Ukrajina útočí na energetickú infraštruktúru
Kyjev sa zameriava na energetickú infraštruktúru v snahe obmedziť schopnosť Kremľa financovať vojnové ťaženie. Pri jednom z takýchto útokov v sobotu ukrajinských dron zasiahol vozidlo v meste Krasnaja Jaruga v Belgorodskej oblasti a podľa miestnych úradov zabil civilistu.
