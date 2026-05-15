Napínavý príbeh starý 37 rokov vám možno unikol. Filmoví kritici mu udelili 93 %

Foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Tip na film
„Scenéria lepšia ako v Yellowstone,“ tvrdí jeden z divákov.

Máte pocit, že ste už videli všetky filmy na streamovacích platformách? Tento skvelý triler ste však pravdepodobne prehliadli. Premiéru mal síce len pred dvoma rokmi, no je inšpirovaný príbehom starým takmer štyri dekády. Určite vás pohltí.

Podľa knihy starej 37 rokov

Kriminálny triler The Order z roku 2024 vznikol podľa knižnej predlohy od Kevina Flynna a Garyho Gerhardta s názvom The Silent Brotherhood z roku 1989.

Snímka rozpráva o agentovi FBI, ktorý prenasleduje bielu rasistickú teroristickú skupinu pod názvom The Order, ktorá bola aktívna v Spojených štátoch v 80. rokoch 20. storočia. V roku 1983 totiž celým severozápadným Pacifikom otriasla séria čoraz násilnejších bankových lúpeží, falšovateľských operácií a prepadov obrnených vozidiel.

Hlavnú postavu – agenta FBI stvárnil herec Jude Law, ktorého môžete poznať z obľúbeného vianočného filmu Prázdniny.

Foto: MovieStillsDB

Režisér filmu Justin Kurzel prezradil, že chcel uplatniť štruktúru filmov 70. rokov a ako inšpiráciu použil filmy Francúzska spojka (1971), Všetci prezidentovi muži (1976) a Horiace Mississipi (1988).

Diváci ocenili napínavý príbeh

Na filmovom portáli ČSFD mu diváci udelili hodnotenie 72 %, podobne uspel aj na IMDb, kde má rating 6.8/10. Ocenili najmä napínavý príbeh, skvelé tempo deja, atmosféru a výborné herecké výkony.

Tvorcovia filmu prezradili, že herci, ktorí hrali nepriateľov, mali zakázané sa spolu rozprávať mimo kamier, aby si od seba udržali odstup a, naopak, herci, ktorí hrali priateľov, mali nariadené tráviť spolu čo najviac času aj mimo práce, vďaka čomu boli možno herecké výkony také presvedčivé.

„Výborné krimi ako zo starej školy, vynikajúci Jude Law, mrazivý soundtrack a scenéria lepšia ako v Yellowstone. Toto milujem!“

„Parádna dobová, špinavá detektívka s prvkami westernu,“ chvália diváci.

Rovnako pozitívne ho hodnotia aj filmoví kritici, ktorí mu na Rotten Tomatoes udelili až 93 %. Snímku si môžete pozrieť na streamovacích platformách HBO Max a Prime Video.

