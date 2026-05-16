Náročná operácia pri Jablonove sa podarila: Rušeň po nehode konečne vytiahli z priekopy, zasahovali desiatky hasičov

Nina Malovcová
TASR
Po mesiacoch od vážnej nehody prišiel veľký moment.

Po náročnej a postupnej práci sa podarilo z priekopy pri Jablonove nad Turňou vytiahnuť rušeň, ktorý tam zostal po zrážke vlakov z vlaňajšieho októbra. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach o tom informuje na sociálnej sieti.

„Práce na mieste však pokračujú ďalej. Nasledujú ďalšie úkony súvisiace so zabezpečením, presunom a odstraňovaním následkov udalosti. Policajti KR PZ v Košiciach sú na mieste a podľa potreby zabezpečujú verejný poriadok, ako aj bezpečný pohyb techniky v okolí,“ uvádza KR PZ v Košiciach s tým, že ide o technicky náročný zásah, ktorý si vyžaduje čas, koordináciu a maximálnu opatrnosť.

Na miesto prišiel aj minister vnútra

„Končili sme v noci o 0.30 h, nakoľko rušeň nebol na svahu stabilizovaný. Najprv sme ho stabilizovali a konečne sa ho podarilo pomaly dostať na násyp. Následne už potom si ho vieme premiestniť, niečo ´poodpaľovať´ a budeme nakladať na vozeň,“ uviedol na sociálnej sieti inšpektor bezpečnosti železničnej dopravy Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Maroš Tichý.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) prišiel v sobotu na miesto, kde vyťahovali rušeň. Ako uviedol na sociálnej sieti, išlo o technicky extrémne náročný zásah, ktorý si vyžadoval maximálnu presnosť, skúsenosti a dokonalú koordináciu všetkých zúčastnených zložiek.

„Chcem úprimne poďakovať profesionálnym hasičom, dobrovoľným hasičským zborom, železničiarom, záchranným a technickým tímom aj všetkým ostatným zložkám, ktoré sa na tejto operácii podieľali. Práve pri takýchto zásahoch sa ukazuje sila spolupráce, profesionality a odhodlania ľudí, ktorí sú pripravení zvládnuť aj tie najťažšie situácie,“ povedal Šutaj Eštok.

Nehoda si vyžiadala desiatky zranených

Pri vyslobodzovaní havarovaného rušňa v Jablonove nad Turňou v piatok (15. 5.) zasahovalo 58 hasičov. S prípravnými a organizačnými prácami, súvisiacimi s plánovaným vyťahovaním rušňa, začali hasiči uplynulý štvrtok. Železničná doprava v predmetnom úseku je pre práce súvisiace s vyťahovaním rušňa zastavená, výluka je naplánovaná do 24. mája.

Zrážka vlakov pri Jablonci, Foto: TASR (Veronika Mihaliková)

K zrážke dvoch rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo vlani 13. októbra. Nehoda sa stala na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. Udalosť si vyžiadala 27 ťažko a 71 ľahko zranených osôb. Ešte v decembri bol z miesta nehody odstránený poškodený vozeň a palivová nádrž rušňa.

Podľa záverov vyšetrovania Ministerstva dopravy (MD) SR bolo príčinou nehody nerešpektovanie návesti „Stoj“ jedným z rýchlikov. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) pred časom konštatoval, že rušňovodič mal zapnutý YouTube. Polícia zrážku vlakov naďalej vyšetruje.

