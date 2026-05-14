V slovenskej obci vznikne nová plnohodnotná zoo: Ide o unikátny projekt, investor má veľké plány

Foto: Obec Lužianky (luzianky.sk)/enviroportal.sk

Roland Brožkovič
TASR
Tematický park/zoologická záhrada je navrhnutá ako všeobecná, s hlavnou špecializáciou na terárijné druhy.

V nevyužívanom areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva v obci Lužianky pri Nitre by mala vzniknúť nová lokálna zoologická záhrada. Jej vybudovanie pripravuje spoločnosť Special Immo Lužianky. Investor uvažuje, že navrhovanú investíciu bude realizovať postupne v troch etapách, ktoré na seba budú pozvoľne funkčne a logicky nadväzovať.

Ukončenie stavebných a realizačných prác a otvorenie areálu pre verejnosť odhaduje na roky 2027 až 2030 podľa jednotlivých etáp, uvádza sa v projekte predloženom na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Veľký areál

Podľa investora navrhovaná investícia vyplní nevyužívaný priestor brownfieldu v Lužiankach a súčasne ho premení na rekreačno-vzdelávaciu atrakciu. Tá priláka návštevníkov, čo bude mať pozitívny ekonomický, edukatívny, voľnočasovo – rekreačný i sociálny potenciál.

Vizualizácia investora. Foto: enviroportal.sk

Areál s rozlohou zhruba 50 000 štvorcových metrov je v prevažnom vlastníctve investora. Ďalších 5000 štvorcových metrov pribudne v ďalších etapách projektu, určené budú na parkovacie plochy a zeleň. Vybudovanie lokálnej zoologickej záhrady bude pozostávať najmä z potrebných úprav a rekonštrukcie existujúcich hlavných objektov, spevnených plôch a komunikácií, súvisiacej infraštruktúry, doplnenia nových objektov služieb a maloobchodu, tvorby nových nespevnených plôch, zelených a vegetačných plôch, ihrísk, príslušného mobiliáru a parkovacích plôch.

Tematický park/zoologická záhrada pri Nitre je navrhnutá ako všeobecná, s hlavnou špecializáciou na terárijné druhy. Biotopová, zoogeografická príbuznosť druhov nie je špecificky akcentovaná. Existujúce priemyselné a poľnohospodárske objekty sú v predloženom zámere rozdelené do troch základných blokov.

Viacero etáp

Hlavná päťposchodová budova bude venovaná terárijným a akváriovým expozíciám. Haly na západe, spojené dvojposchodovým krčkom, budú upravené pre expozíciu subtrópov a trópov. Haly na východe areálu budú slúžiť servisným prevádzkam a bude v nich umiestnené aj kryté ihrisko pre deti, prípadne rôzne záujmové expozície.

Vizualizácia investora. Foto: enviroportal.sk

Strategickým cieľom predloženého zámeru je navrhnúť návštevnícky celoročne príťažlivý tematický park/špecifickú zoologickú záhradu, ktorá bude zodpovedať súčasným trendom v starostlivosti o zvieratá. Zahŕňať bude potrebnú vybavenosť a služby pre návštevníkov.

V prvej etape očakáva investor návštevnosť zhruba 15 000 ľudí ročne, v druhej etape by sa mala zvýšiť na 50 000 návštevníkov. Po ukončení poslednej etapy projektu by mala ročná návštevnosť stúpnuť na 150 000 návštevníkov. Zvyšovať sa bude aj počet zamestnancov lokálnej zoologickej záhrady. V prvej etape ich bude 10 až 15 vrátane brigádnikov, v druhej asi 15 až 25 a v poslednej, tretej etape by malo v areáli pracovať 25 až 35 ľudí vrátane brigádnikov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac