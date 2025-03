Autá parkovali na poli, ľudia sa tlačili do predajne. Boli sme na otvorení prvej slovenskej Biedronky, takéto ceny ponúka

V stredu 5. marca 2025 otvorila svoje brány historicky prvá predajňa reťazca Biedronka na Slovensku. Stalo sa tak v obci Miloslavov, ktorá sa nachádza pár minút jazdy autom od nášho hlavného mesta. My sme boli na mieste ešte pred oficiálnou otváračkou a prezreli sme si aj nový obchod v jeho plnej kráse. Aký bol teda otvárací deň?

Predajňa v Miloslavove sa nachádza pri vstupe do obce, v jej severozápadnej časti. Zaujímavosťou je, že stále oficiálne patrí do katastrálneho územia Dunajskej Lužnej, no technicky je súčasťou Miloslavova. Na mieste to žilo aj viac ako dve hodiny pred štrnástou hodinou. Okolo obchodu krúžili zvedaví ľudia, na parkovisko sa snažilo dostať množstvo áut.

Kompetentní si pre hostí pripravili bohatý program, v stánkoch ponúkali bezplatné jedlo a občerstvenie, na pódiu vystupovali rôzne folklórne súbory a atmosféru dotvárali aj maskoti. Návštevníci sem však prišli za iným účelom – vidieť a naživo zažiť očakávaný poľský diskont, ktorý prevádzkuje portugalská skupina Jerónimo Martins.

Do konca roka 2026 chcú mať 50 predajní, východ Slovenska si ešte počká

K oficiálnej časti otvárania predajne patrila aj jej prehliadka za účasti popredných predstaviteľov Jerónimo Martins a Biedronky. Tí prezradili, že na Slovensku by si chceli otestovať viaceré formáty prevádzok a následne vyhodnotia, ako sa slovenskí zákazníci správajú. „Je to úplne iný trh, nedá sa aplikovať identický model ako v Poľsku,“ uviedli. S tým súvisí tiež spustenie vernostnej aplikácie, na ktorú sa mnohí Slováci pýtali.

Cieľom je otvoriť viacero predajní, vytvoriť si stabilnú klientelu a až následne ju spustiť. Predpokladaný termín sa odhaduje do konca budúceho roka. Zaujímavosťou je, že kompetentní prezradili aj svoj plán na otváranie ďalších obchodov. Do konca roka 2026 by ich u nás chceli mať minimálne 50. Globálne by sa v súčasnosti mali orientovať na okolie svojho logistického skladu vo Voderadoch. Ten má podľa našich informácií kapacitu obslúžiť aj 180 predajní.

Časom je v pláne vybudovanie takéhoto centra aj na východnom Slovensku, no nemalo by to byť v krátkodobom horizonte. S tým súvisí aj fakt, že východniari si budú musieť na Biedronku ešte počkať. Zástupcovia spoločnosti nevylúčili, že tu v blízkej dobe neotvoria žiadnu prevádzku, no pôjde skôr len o lokálne projekty.

Lacné maslo, aj tradičné rožky

Poďme ale späť k prvej slovenskej predajni. Krátko pred otvorením sa už na parkovisku tlačili desiatky ľudí a ďalší neustále pribúdali. Na mieste kolabovala doprava, autá parkovali na poli v tesnej blízkosti obchodu. Po prestrihnutí pásky vošli do prevádzky prví zákazníci, ktorí si netrpezlivo obzerali ponúkaný sortiment. Množstvo návštevníkov však ostalo pred bránami Biedronky a na svoj vstup si museli počkať desiatky minút.

