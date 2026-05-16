„Geniálny film.“ Vyšiel pred 21 rokmi, ľudia ho stále žerú, mladým Slovákom možno ušiel

Viac odhalíte zodpovedaním otázky, či sa vám páčili filmy ako Blade Runner, 300, Se7en, Kill Bill, Pulp Fiction, Watchmen alebo The Spirit. Ak áno, máme pre vás tip na snímku, na ktorú pravdepodobne nikdy nezabudnete. A to napriek tomu, že na Slovensku občas zostáva mimo oka verejnosti.
Každý týždeň vám prinášame tip na starší film, ktorý vám možno ušiel, no rozhodne by nemal zapadnúť prachom. Takto sme vás už zoznámili so snímkami ako American Beauty, Amadeus, Apocalypto či Samotáři.
Dnes vám však prinášame dielo, ktoré budete buď bezvýhradne milovať, alebo úplne nenávidieť.
Reč je o noirovom trileri s nábojom čiernej komédie s názvom Sin City – mesto hriechu, ktorý vznikol podľa kultových komiksov Franka Millera.
Spojila sa hviezdna trojica a výsledok ľudí šokoval
Ako napovedá už samotný názov, snímka z roku 2005 vás zavedie do mesta hriechu, kde sa štyri vzájomne prepojené dejové línie prepájajú v brutálnom svete bez pravidiel. Skorumpovaní policajti, mafia aj prostitútky tu bojujú o moc, pomstu aj vlastné prežitie.
O réžiu, kameru a dokonca aj hudbu vo filme sa postaral Robert Rodriguez, jeden z najobľúbenejších režisérov súčasného filmu. Sprievod mu robil autor pôvodnej predlohy Frank Miller, rovnako ako aj hosťujúci režisér Quentin Tarantino.
Ak ste oboznámení s tvorbou všetkých troch, bude vám jasné, že nejde o film, ktorý vyhovie každému.
Výsledkom je zámerne extrémna kombinácia štýlu, ktorý je násilný, tvrdý a surový. Každá scéna je postavená tak, aby pôsobila maximálne intenzívne, od dynamických prestreliek až po drsné monológy jednotlivých postáv.
