Nočná bitka v Lučenci skončila streľbou. Guľka zasiahla mladú ženu do chrbta

V Lučenci sa v piatok neskoro večer odohrala udalosť, ktorá mohla skončiť oveľa tragickejšie. Posádky dvoch osobných áut sa ocitli v ostrom spore, ktorý sa postupne vystupňoval až do otvorenej fyzickej potýčky. Napätie však ani potom neopadlo.
Po bitke zazneli výstrely. Podľa informácií portálu tvnoviny.sk mali tie prvé smerovať do vzduchu ako varovanie. Situácia sa začala upokojovať a zúčastnení začali nastupovať späť do svojich vozidiel. Práve v tom momente však odznela ďalšia rana, ktorá zasiahla mladú ženu do oblasti chrbta.
Podľa doterajších informácií nešlo o cielený útok na konkrétnu osobu – strela mala byť nešťastnou náhodou. Zranená žena utrpela strelné poranenie, no jej život podľa prvotných správ nie je v bezprostrednom ohrození. Prípadom sa zaoberá polícia.
