Nechcel byť v televízii: Exmoderátor Jopo prezradil, že sa do relácie Deka Hity dostal neplánovane

Patrí medzi tie televízne osobnosti, ktoré si diváci pamätajú aj roky po tom, čo zmizli z pravidelnej obrazovky. Reč je o Jopovi, ktorého meno sa spája najmä s hudobnou scénou a známou reláciou Deka Hity, kde prinášal energiu, hudbu a svoj typický uvoľnený prejav, ktorý bol pre tú dobu niečím sviežim a odlišným.
Pre staršie ročníky išlo akoby o malý sviatok, keď na televíznych obrazovkách zaznela zvučka, ktorá znamenala jediné: začiatok hitparády Deka Hity. V 90. rokoch a na začiatku nového milénia, keď internet a streamovacie služby ešte neboli bežnou súčasťou života, leteli videoklipy a hudobná stanica MTV, bola hudobná relácia na Markíze výnimočná. Jozef “Jopo” Poláček sa do jedinečného projektu dostal náhodou, ako uviedol v relácii Návraty.
Prvé moderátorské začiatky na záchode
Takmer odmalička vedel, že chce divákov sprevádzať hudobnými novinkami. “Všetko to začalo na takom malom záchodíku na Vinohradskej 1 v Hlohovci. Sedával som tam a mal som písanku vo formáte A4 a trénoval som. Mal som vtedy 14 rokov, bol hlboký socializmus a každý týždeň som robil Jožo Hits a písal som si svoju hitparádu,” uviedol Jopo, čo predchádzalo moderovaniu v relácii Deka Hity.
V tom čase neboli veľmi cédéčka, a taktiež ani televízna či rozhlasová hitparáda. A tak sa rozhodol, že si tú svoju napíše. “To, čo som počul v rádiu, lebo mal som ucho nalepené na rádiu v noci, ako som počúval tie pesničky, som si rýchlo zapisoval a hmkal si celý týždeň,” pokračoval.
Ako ďalej doplnil, veľmi ho to bavilo a tiež si to aj sám odmoderoval v umakartovom jadre na záchode a uvádzal skladby od desiateho až po prvé miesto spolu s tromi novinkami. Trénoval niečo, čo ani nevedel, že jedného dňa naozaj príde. Aspoň bol dobre pripravený.
