Niektoré oblasti dostanú trojnásobok zrážok. Hrozia aj búrky s krúpami, pozrite si prehľad

Dnešný deň (16. máj) bude na Slovensku poznačený zamračenou oblohou, prehánkami a dažďom. Na hrebeňoch Tatier budú zrážky snehové – napadnúť môže až 15 centimetrov snehu. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav.
Celkovo by malo na území Slovenska spadnúť 5 až 10 milimetrov zrážok, no výdatnosť sa bude výrazne líšiť podľa regiónov. Najvýdatnejší dážď sa očakáva v Žilinskom a Banskobystrickom kraji, ako aj na západe Prešovského a Košického kraja. V Nitrianskom a Trenčianskom kraji môže spadnúť 10 až 20 milimetrov, ojedinele až 30 milimetrov zrážok, informuje iMeteo.
Búrky na východe
Kým na západnom a strednom Slovensku bude prevažne pršať, na východe situáciu skomplikujú búrky. Najvyššie riziko hrozí v oblastiach východne od spojnice Prešov – Košice, kde by sa od poludnia do neskorého večera mohli tvoriť búrky s prívalovými zrážkami a krúpami s priemerom až do jedného centimetra.
Najvyššia denná teplota dosiahne 9 až 15 stupňov Celzia, na juhu a východe krajiny miestami 15 až 21 stupňov. Na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa teplota bude pohybovať okolo 5 stupňov.
Fúkať bude prevažne severozápadný vietor, dopoludnia na východe južný, s rýchlosťou 3 až 8 metrov za sekundu. V nárazoch môže ojedinele dosiahnuť až 14 metrov za sekundu, čo zodpovedá 50 kilometrom za hodinu. Na strednom Slovensku bude miestami bezvetrie.
Zlepšenie počasia príde zajtra.
Nahlásiť chybu v článku