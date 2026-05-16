Niektoré oblasti dostanú trojnásobok zrážok. Hrozia aj búrky s krúpami, pozrite si prehľad

Foto: Pexels

Tomáš Čapák
SITA
V sobotu bude zamračené a dážď s teplotami do 15 stupňov Celzia.

Dnešný deň (16. máj) bude na Slovensku poznačený zamračenou oblohou, prehánkami a dažďom. Na hrebeňoch Tatier budú zrážky snehové – napadnúť môže až 15 centimetrov snehu. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav.

Celkovo by malo na území Slovenska spadnúť 5 až 10 milimetrov zrážok, no výdatnosť sa bude výrazne líšiť podľa regiónov. Najvýdatnejší dážď sa očakáva v Žilinskom a Banskobystrickom kraji, ako aj na západe Prešovského a Košického kraja. V Nitrianskom a Trenčianskom kraji môže spadnúť 10 až 20 milimetrov, ojedinele až 30 milimetrov zrážok, informuje iMeteo.

Búrky na východe

Kým na západnom a strednom Slovensku bude prevažne pršať, na východe situáciu skomplikujú búrky. Najvyššie riziko hrozí v oblastiach východne od spojnice Prešov – Košice, kde by sa od poludnia do neskorého večera mohli tvoriť búrky s prívalovými zrážkami a krúpami s priemerom až do jedného centimetra.

Ilustračná foto: TASR – Adriána Hudecová, AP

Najvyššia denná teplota dosiahne 9 až 15 stupňov Celzia, na juhu a východe krajiny miestami 15 až 21 stupňov. Na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa teplota bude pohybovať okolo 5 stupňov.
Fúkať bude prevažne severozápadný vietor, dopoludnia na východe južný, s rýchlosťou 3 až 8 metrov za sekundu. V nárazoch môže ojedinele dosiahnuť až 14 metrov za sekundu, čo zodpovedá 50 kilometrom za hodinu. Na strednom Slovensku bude miestami bezvetrie.

Zlepšenie počasia príde zajtra.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Z Bratislavy odleteli, do Košíc sa nedostali: Lietadlo spoločnosti Wizz Air počas letu zasiahol blesk

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac