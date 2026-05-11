Wellness v prírode a zadarmo si Slováci zamilovali. Známy prírodný bazén prešiel údržbou

Obec Kalameny na Liptove dokončila jarnú údržbu svojho populárneho termálneho jazierka. Pracovníci a dobrovoľníci vykonali viaceré opravy v rámci každoročnej akcie.
Pracovníci počas údržby vykonali vysokotlakové čistenie stien jazierka a zároveň spevnili uvoľnené kamenné časti. Cieľom bolo zabrániť ďalšiemu poškodzovaniu okolia jazierka a zvýšiť bezpečnosť pohybu návštevníkov v areáli. Informovala o tom obec Kalameny na sociálnej sieti.
Súčasťou zásahu bola aj oprava prístupového chodníka, ktorý bol na viacerých miestach poškodený. Zmeny sa dotkli aj vstupu do vody. V rámci úprav správcovia znížili výšku vstupného schodu do jazierka, čím sa mal zjednodušiť prístup najmä pre ľudí so zníženou mobilitou či starších návštevníkov. Nenápadné jazierko pritom nie je len skrytým klenotom pre miestnych.
Ročne až 50 000 návštevníkov, kúsok od Bešeňovej
Ako sme informovali, v termálnom jazierku v Kalamenoch je celoročne dostupná voda s teplotou okolo 33 stupňov. Vstup je zadarmo, platí sa iba parkovné. Jazierko s rozmermi približne 10 x 20 metrov leží asi kilometer za obcou v Kalamenskej doline v Chočských vrchoch, pri ceste k Liptovskému hradu. Obec máva údržbu dvakrát ročne a podľa starostu, ktorý sa vyjadril pre portál Pravda, ho počas roka navštívi viac ako 50 000 ľudí.
Okolie termálneho prameňa si aj napriek rastúcej popularite zachovalo prírodný a nekomerčný charakter. Návštevníci tu nájdu jednoduché, no príjemné zázemie v podobe lavičiek, ohnísk či drevených prístreškov.
Areál však nedisponuje šatňami, sprchami ani bufetmi, preto sa odporúča priniesť si všetko potrebné so sebou. Najpokojnejšia atmosféra býva v ranných hodinách alebo počas pracovných dní, zatiaľ čo cez víkendy a počas letnej sezóny býva lokalita výrazne rušnejšia. Paradoxne, iba pár kilometrov od neho sa nachádza termálny areál Vodný park Bešeňová.
Bohaté možnosti na Liptove
Ďalším obľúbeným prírodným termálnym miestom na Liptove je známa Jánska kaďa v Liptovskom Jáne, ktorá sa nachádza pri vstupe do Jánskej doliny. Miestny prírodný prameň je známy mineralizovanou vodou s vysokým obsahom minerálov, ktorej sa už dlhé roky pripisujú priaznivé účinky na pohybové ústrojenstvo, reumu či kožné problémy.
Lokalita patrí medzi najvyhľadávanejšie prírodné kúpaliská v regióne a návštevníkov láka nielen termálnou vodou, ale aj krásnou prírodou Nízkych Tatier. Neďaleko sa nachádza aj minerálny prameň Teplica a viacero wellness či kúpeľných zariadení. Liptovský Ján je pritom známy bohatou kúpeľnou históriou, pričom liečivé účinky miestnych prameňov boli známe už pred stáročiami.
