Ženy sa podelili o najhoršie skúsenosti s kaderníctvami: Zlý strih je len slabým odvarom toho, čo zažili

Návšteva kaderníctva má byť chvíľou oddychu a malej premeny, po ktorej sa človek cíti sebavedomejší a spokojnejší. Nie vždy však všetko dopadne podľa predstáv. Niekedy zažije situáciu, po ktorej zanevrie na salóny krásy na veľmi dlhú dobu, či dokonca má z toho až traumu.
Takmer každá žena by vedela rozprávať o tom, ako po návšteve kaderníčky odchádzala so strihom, ktorý nebol podľa jej predstáv. A zatiaľ čo ona jej oznámila, že stačí len trochu podstrihnúť, vlasová profesionálka si to preložila trochu inak a výsledkom bola kratšia hriva a nespokojnosť zákazníčky. Hoci to znie ako pohroma, mnohí zažili oveľa horšie veci, o ktorých sa podelili v diskusii na internete.
Bez vlasov na niektorých miestach na hlave
Od nepodarených účesov, spálených vlasov až po nepríjemné správanie personálu a trápne situácie, na ktoré sa jednoducho nedá zabudnúť. Na Reddite sa rozpútala lavína príbehov, ktoré dokazujú, že návšteva salóna sa niekedy môže zmeniť na skutočný horor. Celé to začal príspevok od ženy, ktorá sa posťažovala na jednu kadernícku školu.
Aby si študenti precvičili na reálnych zákazníkoch to, čo sa naučili v škole, spustili zľavy na strihanie vlasov. Neznáma žena však nemala veľa peňazí, preto sa rozhodla, že do toho pôjde so svojou tetou. “Pani, ktorá mi robila vlasy, nebola veľmi priateľská. Spýtala sa ma, aký strih chcem, a potom sa so mnou po zvyšok času, čo som tam bola, vôbec nerozprávala. Keď som prišla domov, všimla som si, že na niektorých miestach nemám ani vlasy,” poznamenala.
Nakoniec sa jej koruny krásy ujala teta, ktorá ju kedysi zvykla strihať, no kvôli artritíde v rukách je už dosť obmedzená. Na nepríjemnú skúsenosť v kaderníckej škole však len tak skoro nezabudne.
