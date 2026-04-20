Biedronka otvorí ďalšie nové predajne, láka na zaujímavý plat. Dočkajú sa malé dedinky, ale aj okresné mesto

Ešte koncom marca sme vás informovali o tom, že diskontný reťazec známy z Poľska smeruje do hlavného mesta. Náročný bratislavský trh bude pre Biedronku tvrdým testom a ukáže, akým spôsobom dokáže konkurovať najväčším hráčom aj vo väčších mestách. Zatiaľ si to totiž diskont namieril skôr do menších lokalít a ako sa zdá, v tejto stratégii bude pokračovať.
Spoločnosť Jerónimo Martins sa v úvodnej fáze expanzie vyhla väčším krajským mestám a prvých 15 pobočiek sa rozhodla otvoriť skôr v menších regiónoch. V posledných týždňoch sa už ale aktívne spomínajú predajne v Žiline, Nitre a Bratislave. Gro nových prevádzok však zrejme bude aj naďalej pribúdať v menších obciach, o čom svedčia nové pracovné ponuky na portáli Profesia.sk.
Sieť v okrese Galanta
Ako z dostupných ponúk vyplýva, diskont hľadá manažéra pre novú predajňu v Galante. Plat sa na tejto pozícii môže vyšplhať až na 2 100 eur mesačne, termín nástupu zatiaľ stanovený nebol. Od úspešného uchádzača spoločnosť očakáva, že bude disponovať skúsenosťami s riadením ľudí a tiež s maloobchodom.
V okrese Galanta by mala pobočka pribudnúť aj v obci Trstice, ktorá má bezmála 4 000 obyvateľov. Biedronka tu hľadá manažéra predajne, jeho zástupcu, ako aj vedúceho zmeny. Plat sa tu pohybuje od 1 400 eur mesačne až do 1 950 eur mesačne. Ďalšou novou lokalitou, ktorá sa objavila medzi zverejnenými ponukami, je Sebedražie – malá obec v okrese Prievidza. Aj v tomto prípade sú ponuky rovnaké ako v Trsticiach.
Manažéra predajne hľadá Jerónimo Martins tiež v Gbeloch. Mesto na Záhorí by sa malo dočkať svojej pobočky v dynamickom roku 2026, počas ktorého kompetentní avizujú otvorenie zhruba 50 tuzemských obchodov.
Okrem vyššie uvedených krajských miest či obcí sa predajne s logom lienky spomínajú aj v súvislosti s Chorvátskym Grobom, Gbelcami, Nesvadmi, Bošanmi, Kostolnými Kračanmi, Čiernym, Dudincami, so Zemianskou Olčou, Veličnou, Mostovou, Močenkom či Bánovcami nad Bebravou.
Spustili už vernostnú aplikáciu
Biedronka na slovenský trh vstúpila v marci 2025 bez vernostnej aplikácie. Vedenie spoločnosti však avizovalo jej spustenie v najbližších mesiacoch, čo sa napokon pretavilo do reality presne rok po otvorení prvej predajne v Miloslavove.
Aplikáciu si môžu používatelia stiahnuť v obchodoch App Store, Google Play aj Huawei AppGallery. Prihlasovanie prebieha cez telefónne číslo a heslo, nastavenie je pomerne rýchle. Biedronka pri vernostnej aplikácii láka na rôzne exkluzívne zľavy či personalizované ponuky, ktoré by mali byť prispôsobené podľa potrieb konkrétnych zákazníkov.
Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku