Biedronka otvorí ďalšie nové predajne, láka na zaujímavý plat. Dočkajú sa malé dedinky, ale aj okresné mesto

Ilustračná foto: interez.sk

Jakub Baláž
Reťazec Biedronka
Diskontný reťazec bude mať nové obchody v ďalších slovenských obciach.

Ešte koncom marca sme vás informovali o tom, že diskontný reťazec známy z Poľska smeruje do hlavného mesta. Náročný bratislavský trh bude pre Biedronku tvrdým testom a ukáže, akým spôsobom dokáže konkurovať najväčším hráčom aj vo väčších mestách. Zatiaľ si to totiž diskont namieril skôr do menších lokalít a ako sa zdá, v tejto stratégii bude pokračovať.

Spoločnosť Jerónimo Martins sa v úvodnej fáze expanzie vyhla väčším krajským mestám a prvých 15 pobočiek sa rozhodla otvoriť skôr v menších regiónoch. V posledných týždňoch sa už ale aktívne spomínajú predajne v Žiline, Nitre a Bratislave. Gro nových prevádzok však zrejme bude aj naďalej pribúdať v menších obciach, o čom svedčia nové pracovné ponuky na portáli Profesia.sk.

Sieť v okrese Galanta

Ako z dostupných ponúk vyplýva, diskont hľadá manažéra pre novú predajňu v Galante. Plat sa na tejto pozícii môže vyšplhať až na 2 100 eur mesačne, termín nástupu zatiaľ stanovený nebol. Od úspešného uchádzača spoločnosť očakáva, že bude disponovať skúsenosťami s riadením ľudí a tiež s maloobchodom.

V okrese Galanta by mala pobočka pribudnúť aj v obci Trstice, ktorá má bezmála 4 000 obyvateľov. Biedronka tu hľadá manažéra predajne, jeho zástupcu, ako aj vedúceho zmeny. Plat sa tu pohybuje od 1 400 eur mesačne až do 1 950 eur mesačne. Ďalšou novou lokalitou, ktorá sa objavila medzi zverejnenými ponukami, je Sebedražie – malá obec v okrese Prievidza. Aj v tomto prípade sú ponuky rovnaké ako v Trsticiach.

Foto: Biedronka

Manažéra predajne hľadá Jerónimo Martins tiež v Gbeloch. Mesto na Záhorí by sa malo dočkať svojej pobočky v dynamickom roku 2026, počas ktorého kompetentní avizujú otvorenie zhruba 50 tuzemských obchodov.

Biedronka má aktuálne predajne v Alekšinciach, Miloslavove, Považskej Bystrici, Leviciach, Liptovskom Mikuláši, Malinove, Tomášove, Zlatých Klasoch, Myjave, Nových Zámkoch, Revúcej a dvakrát „lienka“ otvorila v Senici a vo Zvolene.

Okrem vyššie uvedených krajských miest či obcí sa predajne s logom lienky spomínajú aj v súvislosti s Chorvátskym Grobom, Gbelcami, Nesvadmi, Bošanmi, Kostolnými Kračanmi, Čiernym, Dudincami, so Zemianskou Olčou, Veličnou, Mostovou, Močenkom či Bánovcami nad Bebravou.

Spustili už vernostnú aplikáciu

Biedronka na slovenský trh vstúpila v marci 2025 bez vernostnej aplikácie. Vedenie spoločnosti však avizovalo jej spustenie v najbližších mesiacoch, čo sa napokon pretavilo do reality presne rok po otvorení prvej predajne v Miloslavove.

Aplikáciu si môžu používatelia stiahnuť v obchodoch App Store, Google Play aj Huawei AppGallery. Prihlasovanie prebieha cez telefónne číslo a heslo, nastavenie je pomerne rýchle. Biedronka pri vernostnej aplikácii láka na rôzne exkluzívne zľavy či personalizované ponuky, ktoré by mali byť prispôsobené podľa potrieb konkrétnych zákazníkov.

