Na záchode v lietadle si neumývajte ruky, radia odborníci. Aj tak je to zbytočné

Predstava návštevy toalety v lietadle nemusí byť každému príjemná. Nech to znie akokoľvek šialene, niektorí majú stále mylné predstavy o tom, že odpad po spláchnutí putuje rovno von do vzdušného priestoru. Nie, nie je to pravda. Ďalší sa zas obávajú nečistoty a baktérií, a tento strach je už namieste. Odborníci hovoria, že umývať si ruky na toalete v lietadle môže byť zbytočné a má to svoj dôvod.
Výskumná pracovníčka Shanina Knighton z Case Western Reserve University v americkom Ohiu opísala, že kľučky na dverách týchto toaliet môžu byť rajom pre baktérie. Preto to, že si po vykonaní potreby umyjete ruky, nemusí nič znamenať, ak sa potom nimi dotknete povrchu plného baktérií, cituje portál UNILAD.
Odborníčka dodala, že kľučky chytajú aj cestujúci, ktorí si predtým neumyli ruky, preto môže byť prakticky jedno, či si ich umyjete alebo nie.
Dôležité však je, aby ste následne použili dezinfekciu alebo vlhčené obrúsky a ruky si očistili pomocou nich. Odborník na výživu a zdravie Charles Platkin priznal, že on si ruky po návšteve toalety v lietadle neumýva. Namiesto toho používa práve vlhčené obrúsky.
Vyhnite sa priamemu kontaktu rúk s kľučkou
Existujú aj ďalšie triky, pomocou ktorých otvoríte zamknuté dvere na toalete bez toho, aby ste sa ich dotkli práve umytými čistými rukami. Môžete použiť napríklad vreckovku, prostredníctvom ktorej ich odomknete a následne potlačíte lakťom a ramenom. Niektoré toalety v lietadlách nemajú klasické kľučky, ale fungujú na posuvný systém, no pri ňom môžete postupovať rovnako.
Pri cestovaní vám odporúčame mať vždy so sebou malú dezinfekciu a vlhčené obrúsky. V lietadlách, na letiskách, ale aj vo vlakoch či v autobusoch sa premelie obrovské množstvo ľudí, neraz z rôznych kútov sveta, a je dobré dbať na dostatočnú hygienu. Zísť sa vám môže napríklad aj respirátor, pretože nikdy neviete, či váš prísediaci náhodou nebude práve chorý.
