Vydarený štart Slovenska na majstrovstvách sveta 2026: Hokejisti zdolali Nórsko 2:1, oddychovať nebudú dlho

Slovenská hokejová reprezentácia sa dnes po prvý raz predstavila na ľade majstrovstiev sveta 2026 vo švajčiarskom Fribourgu. Prvým súperom v skupinovej fáze bolo Nórsko a Slováci zvládli úlohu favorita – vyhrali 2:1 a získali plný počet bodov.
Zápas mal dramatický priebeh. Slovensko sa ujalo vedenia, no Nórsko dokázalo vyrovnať. Naši hokejisti však našli silu strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Góly strelili Kristián Pospíšil a kapitán Marek Hrivík, ktorý v 49. minúte rozhodol o troch bodoch pre Slovákov.
Oddych však nebude dlhý. Už zajtra čaká Slovensko ďalší súper – Taliansko. Zápas sa začne o 12:20.
