Vošiel do obchodného centra, rozkopal vitríny a pokojne odišiel. Polícia pátra po mužovi v kapucni

Muž v bratislavskom obchodnom centre rozmlátil sklenené vitríny a v pokoji odišiel preč. Policajti po ňom teraz pátrajú. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Policajti skutok vyšetrujú ako trestný čin poškodzovania cudzej veci a pátrajú po totožnosti muža v kapucni.
Ako polícia spresnila, incident sa stal v piatok 15. mája. Muž rozkopal a poškodil sklenené vitríny predajne s mobilnými telefónmi v nákupnom centre na Pribinovej ulici.
„Podľa doterajších informácií vo vnútorných priestoroch nákupného centra pristúpil krátko po 12:00 doposiaľ neznámy muž maskovaný kapucňou k predajnému stánku s mobilnými telefónmi a opakovanými kopnutiami do sklenených vitrín ich poškodil a zhodil na zem. Týmto konaním spôsobil škodu vo výške 1 300 eur, pričom bezprostredne po skutku z miesta odišiel preč,“ opísali policajti, ktorí sa obrátili aj na verejnosť pri zisťovaní jeho totožnosti.
