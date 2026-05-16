Vošiel do obchodného centra, rozkopal vitríny a pokojne odišiel. Polícia pátra po mužovi v kapucni

Foto: FB/Polícia SR - Bratislavský kraj (screenshot)

SITA
Tomáš Čapák
Muž v bratislavskom obchodnom centre rozmlátil sklenené vitríny a v pokoji odkráčal.

Muž v bratislavskom obchodnom centre rozmlátil sklenené vitríny a v pokoji odišiel preč. Policajti po ňom teraz pátrajú. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Policajti skutok vyšetrujú ako trestný čin poškodzovania cudzej veci a pátrajú po totožnosti muža v kapucni.

Ako polícia spresnila, incident sa stal v piatok 15. mája. Muž rozkopal a poškodil sklenené vitríny predajne s mobilnými telefónmi v nákupnom centre na Pribinovej ulici.

„Podľa doterajších informácií vo vnútorných priestoroch nákupného centra pristúpil krátko po 12:00 doposiaľ neznámy muž maskovaný kapucňou k predajnému stánku s mobilnými telefónmi a opakovanými kopnutiami do sklenených vitrín ich poškodil a zhodil na zem. Týmto konaním spôsobil škodu vo výške 1 300 eur, pričom bezprostredne po skutku z miesta odišiel preč,“ opísali policajti, ktorí sa obrátili aj na verejnosť pri zisťovaní jeho totožnosti.

Nočná bitka v Lučenci skončila streľbou. Guľka zasiahla mladú ženu do chrbta

