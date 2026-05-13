Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica

Začal sa megaproces v kauze Očistec, a to po viac než štyroch rokoch od podania obžaloby. Na lavicu obžalovaných sa posadil aj úradujúci podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Moment, ktorý je v demokratickej krajine nevídaný a bezprecedentný. Jeden z najvyšších ústavných činiteľov čelí obžalobe v najväčšej kauze zneužívania polície a moci na Slovensku. Toto nie je len súdny proces, ale aj výpoveď o stave krajiny.
Bude tento proces testom slovenského súdnictva? Nie sú opozičné prirovnania Tibora Gašpara k mafiánovi a vyjadrenia, že ho čaká spravodlivý trest, prejudikovaním viny? Aj tieto otázky kládla svojej hostke moderátorka Karolína Piliarová.
V diskusnej relácii sa venovali aj kauze matky predsedu PS Marty Šimečkovej. Podľa Jurík nemá táto kauza nič spoločné nielen so samotným Michalom Šimečkom, ale ani so stranou PS. Svojho predsedu neplánujú vymeniť a majú v ňom plnú dôveru. Podľa Jurík je na tlaky pripravený, rovnako tak aj na výhru v parlamentných voľbách na budúci rok.
Okrem iného diskutovali aj o letnom referende, potenciálnom zmrazovaní eurofondov pre Slovensko či o vzťahoch v opozícii.
