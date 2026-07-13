Bulharskí dovolenkári pobúrili ľudí. Na pláži si rozložili panvicu a grilovali mäso

Internet obletelo video, ktoré niektorých ľudí pobúrilo a iných rozosmialo. Ukazuje rodinu z Bulharska, ktorá sa počas dovolenky v Grécku rozhodla pre netradičný spôsob, ako si pripraviť obed. Miesto reštaurácie či kuchyne v apartmáne sa rozhodli uvariť si mäso priamo na pláži medzi inými dovolenkármi. Viacerých ľudí to poriadne znechutilo. V komentároch pod videom píšu, že je to nechutné a že si majú ísť variť inde. Prekážalo by vám, keby ste si užívali slnečné lúče a miesto vône mora cítili grilované mäso?
Ako uvádza portál Dnevnik, na sociálnej sieti X sa šíri virálne video z gréckej pláže, ktoré rodinu pochádzajúcu pravdepodobne z Bulharska, ako si na pláži varí obed. Rodina si najprv krája veľké množstvo surového mäsa a potom ho varí na panvici na plynovom horáku.
Video s popisom: „Mnoho bulharských turistov trávi leto v Grécku, ale mnohí radšej varia jedlo na pláži, ako by jedli v reštauráciách,“ má takmer 240-tisíc zobrazení, 283 označení páči sa mi to a 75 komentárov.
Many Bulgarians spend their summer vacation in Greece, yet many still prefer cooking their own food at the beach instead of eating in restaurants. pic.twitter.com/fDdlgWT13s
— една българка (@transbulgaria) July 7, 2026
„Najväčším hriechom je, že mäso nemarinujú“
Ľudia v komentároch sú zo správania bulharských turistov poriadne pobúrení. Tvrdia, že tak kazia pokojný plážový deň ostatným turistom.
„Hnusné! Predstavte si, že plávate vedľa niekoho, kto griluje. Zjedzte to niekde inde!“
„V Srbsku ich voláme paradajkoví turisti, pretože si paradajky berú aj na pláž.“
„Všetko si môžu uvariť vo svojej izbe alebo na prázdnej pláži. Ale nie na pláži, kde sú iní. Bohužiaľ, nechávajú po sebe aj odpadky,“ vyjadrili svoje rozhorčenie viacerí komentujúci.
Podľa niektorých však na ich správaní nie je nič zlé, vraj by im to vôbec neprekážalo. Niektorí sa z nich dokonca smejú. „Najväčším hriechom je, že mäso nemarinujú.“
Ľudí pobavili aj viacerí dovolenkári v Chorvátsku
Toto leto však internet obletelo viacero videí a fotografií turistov, ktorí svojím správaním pobavili ľudí. Nedávno sa dvaja muži rozhodli v Chorvátsku dovolenkovať veľmi netradičným spôsobom. Na svoju plavbu po mori si totiž pribalili aj päť kôz. Ľudia sa smiali, že vyzerajú ako z Rozprávok bratov Grimmovcov, ale na dalmatínsky štýl.
Prečo sa muži rozhodli kozy previezť na člne, kam ich viezli a či sa im zvieratá podarilo v poriadku previezť do ich cieľovej destinácie, však zostáva záhadou, rovnako aj to, či išlo o turistov alebo o miestnych mužov. Ostáva nám len veriť, že všetci prežili jazdu bez ujmy na zdraví a že im kozy napokon neposkákali do mora.
Predtým zas internet obletela rovnako vtipná fotografia turistov v Chorvátsku, ktorí pri parkovaní lode skončili v mori aj s autom. Spomínaná fotografia zachytila dvoch mužov oblečených len v plavkách, ako sa snažia spustiť svoj malý modrobiely motorový čln (zaistený o auto – čierne SUV) do vody. Pri cúvaní však šofér auta zjavne neodhadol vzdialenosť a v mori skončil aj so zadnými kolesami auta. Okrem toho je pláž piesočnatá, čo pravdepodobne spôsobilo turistovi ešte väčší problém dostať svoje auto z vody. Ľudia sa z nich v komentároch smiali, že more nie je parkovisko.
Aj minulé leto internet obletelo viacero podobných fotografií, ktoré zachytili vynaliezavých turistov. Jeden dovolenkár vyriešil problém s preplnenými plážami veľmi originálne, miesto si obsadil uterákom s mimoriadne vtipným nápisom. Na čiernom uteráku svietil biely nápis “hrvat zauzeto”, čo v preklade znamená “chorvátska okupácia”. Iný dovolenkár si svoje miesto na chorvátskej pláži dokonca poistil nie dekou, ale koberčekmi z auta.
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