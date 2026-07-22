Trump pritvrdzuje: Za každú napadnutú loď v prielive zbombardujeme iránsku elektráreň alebo most

Americký prezident Donald Trump v stredu pohrozil, že Spojené štáty odteraz zničia jeden most alebo elektráreň v Iráne vždy, keď Teherán spustí paľbu na loď v Hormuzskom prielive. Trump to uviedol na sieti Truth Social, informuje TASR.
„Odteraz vždy, keď Iránska islamská republika vystrelí na loď v Hormuzskom prielive – či už raketou, dronom alebo akýmkoľvek iným prostriedkom alebo zbraňou –, Spojené štáty zbombardujú a zničia JEDEN MOST ALEBO ELEKTRÁREŇ vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v blízkosti hlavného mesta Teherán alebo priamo v ňom,“ varoval Trump v príspevku.
Jedenásty deň útokov
Americká armáda vykonala v noci na stredu ďalšiu vlnu útokov na Irán, a to už jedenásty deň po sebe. Štátne médiá hlásili viaceré výbuchy aj z Teheránu, nad ktorým prvýkrát od obnovenia útokov aktivovali protivzdušnú obranu.
Ústredné velenie amerických ozbrojených síl (CENTCOM) na sieti X po najnovšej vlne úderov na Irán vyhlásilo, že Teherán za posledné tri mesiace zaútočil na viac ako 30 komerčných plavidiel plaviacich sa cez Hormuzský prieliv, čím „ohrozil stovky nevinných námorníkov a narušil slobodu plavby“.
Irán sa opakovane snaží presadiť, aby Hormuzský prieliv ovládal on sám a Omán ako krajiny, ktoré ležia na opačných brehoch strategickej úžiny širokej asi 30 kilometrov. Teherán zároveň odmieta, aby lode v Hormuzskom prielive používali iný koridor než ten vedúci cez jeho vody.
Pred vojnou na Blízkom východe, ktorú spustili americké a izraelské útoky na Irán koncom februára, prechádzala prielivom pätina celosvetových dodávok ropy a zemného plynu.
Poplatok zrušil
Minulý týždeň v utorok americký prezident Donald Trump zrušil plánovaný poplatok pre lode prechádzajúce Hormuzským prielivom, ktorý predstavil len deň predtým, a oznámil, že ho nahradia obchodné dohody so spojencami v Perzskom zálive. Len deň predtým pritom uprostred nových stretov s Iránom v strategickom prielive vyhlásil Washington za „strážcu Hormuzského prielivu“, ktorý bude vyberať 20-percentný poplatok zo všetkých tovarov prepravovaných cez túto strategickú úžinu, ktorá je kľúčovou trasou pre prepravu ropy a plynu.
Iránske ozbrojené sily reagovali vyhlásením, že nedovolia Spojeným štátom „zasahovať“ do prielivu, a zároveň varovali susedné štáty v Perzskom zálive, ktoré čelia dôsledkom iránskych odvetných útokov, pred spoluprácou s Washingtonom.
Americký prezident zároveň v daný utorok napriek svojim tvrdeniam z pondelka vyhlásil, že v Hormuzskom prielive by nikto nemal vyberať poplatky. „Nepáči sa mi myšlienka poplatkov, ale zároveň nie je spravodlivé, že tento prieliv chránime pre celý svet,“ povedal v rozhovore s novinármi.
„Rozhodol som sa nahradiť 20-percentný americký poplatok za úhradu nákladov obchodnými a investičnými dohodami, ktoré jednotlivé štáty Perzského zálivu uzavrú so Spojenými štátmi,“ napísal na sociálnej sieti Truth Social.
Agentúra AP konštatuje, že nie je jasné, či pôjde o nové záväzky, alebo má Trump na mysli dohody s blízkovýchodnými štátmi, ktoré oznámil počas svojej vlaňajšej návštevy Kataru, Spojených arabských emirátov a Saudskej Arábie.
Trump uviedol, že náhle zrušenie poplatku bolo „založené na mimoriadne produktívnych rozhovoroch s lídrami Blízkeho východu“. Dodal však, že Washington bude pokračovať v „úplnej blokáde“, ktorá sa však bude týkať len plavidiel prichádzajúcich do Iránu, odchádzajúcich z Iránu alebo prepravujúcich akýkoľvek iránsky náklad. V príspevku tiež uviedol, že „vďaka úžasnej sile armády Spojených štátov ropa tečie ako nikdy predtým“.
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