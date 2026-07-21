Idete na dovolenku autom? Vieme, akú častú chybu robia Slováci pred cestou

Cestovanie na dovolenku autom

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
TASR
Letná dovolenka
Ak idete na letnú dovolenku autom, nezabudnite si vytlačiť európsky formulár Správa o nehode, upozorňuje odborníčka Juliana Arvaiová.

Počas letných mesiacov vyrážajú Slováci na dovolenku aj autom. Pred cestou si väčšina vodičov kontroluje vozidlo, pripravuje doklady či overuje poistenie.

Často však zabúdajú na dôležitý dokument, európsky formulár Správa o nehode, ktorý môže v prípade nehody výrazne uľahčiť komunikáciu s druhým účastníkom aj s poisťovňou.

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Na častú chybu upozornila riaditeľka pre neživotné poistenie spoločnosti Fingo.sk Juliana Arvaiová.

Správa o nehode všetko uľahčí

„Správa o nehode slúži na jasné zachytenie priebehu udalosti v situáciách, keď nie je potrebné privolať políciu. Formulár vypĺňajú spoločne obaja účastníci nehody a následne predstavuje dôležitý podklad pre poisťovňu pri riešení poistnej udalosti. Jeho cieľom je jednoducho a prehľadne zaznamenať okolnosti nehody tak, aby bolo možné spätne určiť jej priebeh,“ priblížila odborníčka.

Aj keď sa ľudia v súčasnosti často spoliehajú na mobilný telefón a fotografie z miesta nehody, tie sú podľa nej len užitočným doplnkom, samy osebe však nenahrádzajú správne vyplnenú správu o nehode.

Dokument poisťovni poskytuje dôležité informácie o priebehu udalosti, účastníkoch nehody aj o rozsahu poškodenia. Čím presnejšie sú tieto údaje zaznamenané, tým jednoduchšie môže prebiehať následné riešenie poistnej udalosti, zdôraznila Arvaiová.

Pri vypĺňaní formulára je podľa nej dôležité zachovať pokoj a venovať pozornosť detailom. V stresovej situácii totiž môžu ľudia ľahko prehliadnuť dôležité informácie alebo podpísať dokument, ktorému úplne nerozumejú. Platí to najmä pri nehodách v zahraničí, kde sa k samotnej udalosti často pridáva komunikácia v cudzom jazyku, odlišné postupy či dokumenty od druhej strany.

Ak sa cítite neisto, osloviť viete asistenčnú službu poisťovne

„Aj preto odporúčam mať Správu o nehode pripravenú ešte pred cestou. Výhodou európskeho formulára je, že má vo väčšine krajín rovnakú štruktúru. Uľahčuje preto komunikáciu medzi účastníkmi nehody aj následné riešenie poistnej udalosti. Odporúčam mať formulár vytlačený vo vozidle a na cesty do zahraničia je praktické pripraviť si aj jeho dvojjazyčnú verziu,“ konštatovala Arvaiová.

Obúchané zrkadlo
Ilustračná foto: Pexels

Ak si účastníci nie sú istí priebehom nehody, nerozumejú dokumentom alebo sa nedokážu dohodnúť na ich obsahu, nemali by podľa nej nič podpisovať pod tlakom.

Plážová sezóna je v plnom prúde a na dovolenku k moru vyráža aj mnoho Slovákov. Ak sa na pláž chystáte aj vy, na mieste je opatrnosť. Pravidlá, ktoré vás môžu prekvapiť, platia na nejednej pláži. Ak ich nedodržíte, hrozí vám nielen pokuta, ale aj skonfiškovanie vecí. Napríklad na Sardínii zaviedli v lokalite Punta Molentis vo Villasimiuse obmedzenia týkajúce sa používania slnečníkov, stanov a altánkov na pláži. Miestny starosta pôvodne oznámil, že ich smú používať len osoby staršie ako 65 rokov alebo osoby s deťmi mladšími ako 10 rokov. Pozrite si náš prehľad pravidiel v letoviskách.

V takom prípade môže pomôcť asistenčná služba poisťovne, ktorá poradí s ďalším postupom, komunikáciou aj s tým, či je potrebné privolať políciu. Aj keď existujú elektronické formuláre, papierová verzia zostáva podľa odborníčky pri cestách do zahraničia najspoľahlivejším riešením, napríklad v miestach bez signálu alebo pri vybitej batérii telefónu.

„Niekoľko minút prípravy pred odchodom môže rozhodnúť o tom, či sa nepríjemná situácia vyrieši za pár hodín, alebo sa skomplikuje na niekoľko dní. Práve preto sa oplatí myslieť aj na veci, ktoré dúfame, že nikdy nebudeme potrebovať,“ dodala Arvaiová.

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