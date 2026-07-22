Coca-Cola hlási veľké novinky, všimnú si ich všetci zákazníci. Na trh prinesie aj menší formát nápoja

Coca-Cola prichádza s novým vizuálnym štýlom, ktorý má byť modernejší, dynamickejší a zároveň zachovať prvky, ktoré ľudia so značkou spájajú už desaťročia. Zmena sa týka aj slovenského trhu, kde pribudne nové, menšie balenie.
Coca-Cola predstavila nový dizajn svojich produktov. Značka chce novým vzhľadom nadviazať na svoju bohatú históriu a zároveň pôsobiť sviežejšie pre súčasných zákazníkov.
Nový vizuálny štýl využíva najznámejšie prvky značky, teda typickú červenú farbu, charakteristické logo a ikonické písmo. Podľa spoločnosti má nový dizajn zdôrazniť, že Coca-Cola nie je iba nápoj, ale súčasť kultúry, hudby, módy a spomienok viacerých generácií. „Coca-Cola nikdy nebola len nápojom. Je súčasťou kultúry, módy, hudby aj našich nostalgických spomienok,“ uvádza spoločnosť vo svojej tlačovej správe.
Nový vzhľad aj menšie balenie
Nový vzhľad sa prejaví aj na jednotlivých produktoch. Klasická Coca-Cola Original zostane v tradičnej červeno-bielej kombinácii. Coca-Cola Zero dostane výraznejší nápis, čiernu dynamickú stuhu na plechovkách a čierny uzáver fliaš. Cieľom je podľa značky lepšie odlíšiť jednotlivé varianty a zároveň zachovať ich spoločnú identitu.
Okrem nového dizajnu Coca-Cola uvádza na slovenský trh aj nové 200 ml balenie. „Menší formát prináša ikonickú chuť a osvieženie v praktickej veľkosti. Je ideálny pre tých, ktorí si chcú vychutnať Coca-Colu presne v takom množstve, aké im vyhovuje,“ uviedol Michal Šlechta, marketingový riaditeľ Coca-Cola pre Česko a Slovensko. Nové miniplechovky teda majú osloviť zákazníkov, ktorí preferujú menšie množstvo alebo praktické balenie na cesty.
Cesta okolo sveta slovenská ilustrátorka
Pri príležitosti nového dizajnu pripravila Coca-Cola aj spotrebiteľskú súťaž. Hlavnou cenou bude 14-dňová cesta po miestach spojených s históriou značky. Výherca sa vydá na 14-dňovú cestu po miestach, ktoré sú neodmysliteľne spojené s históriou a príbehom značky Coca-Cola.
Navštívi Atlantu v USA, kde nápoj vznikol pred 140 rokmi, Chicago, ktoré je späté s ilustrátorom Haddonom Sundblomom a podobou moderného Santa Clausa, New York, považovaný za centrum reklamy a kreativity, aj Mexico City, kde sa nachádza zážitkové centrum House of Coca-Cola.
Trasa povedie aj do Tivoli v Taliansku, kde vznikol legendárny reklamný spot Hilltop, do Rovaniemi vo Fínsku, ktoré symbolizuje dlhoročné spojenie značky s vianočnými tradíciami, a napokon do Londýna, kde Coca-Cola od roku 1955 nepretržite svieti na ikonickom billboarde na Piccadilly Circus.
Coca-Cola spolupracovala aj so slovenskou ilustrátorkou Barborou Balgovou, ktorá vytvorila dizajn limitovanej série tričiek. Tie spolu s ďalšími predmetmi značky patria medzi ďalšie výhry v súťaži. Podľa ilustrátorky bola pri tvorbe inšpiráciou energia značky, radosť, spoločné zážitky a moment otvorenia fľaše Coca-Coly. Nový vizuálny štýl sa bude postupne objavovať na produktoch Coca-Cola na slovenskom trhu.
Spoločnosti sa mimoriadne darí
Nový vizuálny štýl prichádza v období, keď sa spoločnosti Coca-Cola mimoriadne darí aj po finančnej stránke. Spoločnosť Coca-Cola HBC, ktorá zabezpečuje výrobu a distribúciu nápojov značky na Slovensku a vo viacerých európskych krajinách, zaznamenala podľa výročnej správy v roku 2025 už piaty rok po sebe výrazný rast.
Tržby spoločnosti medziročne vzrástli o 7,9 % na rekordných 11,6 miliardy eur, pričom organický rast tržieb dosiahol 8,1 %. Prevádzkový zisk (EBIT) sa zvýšil o 10,1 % na viac ako 1,3 miliardy eur a čistý zisk stúpol o 14,6 % na 940 miliónov eur.
K rastu prispel predovšetkým vyšší predaj sýtených nápojov, energetických drinkov a kávy. Objem predaja perlivých nápojov sa zvýšil o 2,5 %, zatiaľ čo segment energetických nápojov rástol až o 28,3 %. Spoločnosť zároveň už šiesty rok po sebe zvýšila svoj podiel na trhu nealkoholických nápojov a pokračovala v investíciách do marketingu, inovácií aj umelej inteligencie, ktorú využíva pri plánovaní predaja a zásobovania.
Významnou súčasťou stratégie bolo aj posilnenie prémiových produktov a menších balení. Práve tie sa podľa spoločnosti tešia rastúcej obľube medzi spotrebiteľmi, ktorí hľadajú praktickejšie porcie a zároveň sú ochotní zaplatiť viac za kvalitnejší produkt.
Coca-Cola zároveň pokračuje v rozširovaní svojho portfólia mimo tradičných limonád. Darí sa jej v už spomínanom segmente energetických nápojov, kávy Costa Coffee či ďalších nealkoholických značiek.
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