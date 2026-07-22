V Maďarsku končí generálny prokurátor. Prokuratúra vraj nemôže slúžiť ako nástroj politického boja

Péter Magyar

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
Generálny prokurátor Gábor Bálint odstupuje z funkcie.

Maďarský generálny prokurátor Gábor Bálint v stredu oznámil, že k 25. augustu odstúpi z funkcie. V oznámení o svojej rezignácii, ktoré oficiálne odovzdal dočasnej prezidentke Ágnes Forsthofferovej, napísal, že prokuratúra nemôže slúžiť ako nástroj politického boja. TASR o tom informuje na základe správ agentúr MTI a AFP a serveru telex.hu.

Jeho rezignácia prichádza vo chvíli, keď na poste skončil prezident Tamás Sulyok. Maďarský parlament schválil 17. novelu ústavy, ktorou zanikol jeho mandát. Vo funkcii Sulyok oficiálne skončil v pondelok a jeho kompetencie dočasne prevezala predsedníčka parlamentu Ágnes Forsthofferová. Nového prezidenta musí zákonodarný zbor zvoliť do 30 dní.

Maďarský premiér zároveň minulý týždeň oznámil, že sa začalo vyšetrovanie voči bývalému šéfovi maďarskej diplomacie Péterovi Szijjártóovi. Je podozrivý so spolupráce s Rusmi. Premiér zatiaľ odmietol uviesť podrobnosti o prípade. Povedal iba, že ku kauze je k dispozícii mnoho tajných dokumentov a aj spisov rezortu diplomacie a že nechce ovplyvňovať priebeh vyšetrovania. „Hneď ako budeme mať čo poskytnúť, urobíme to,“ dodal Magyar.

Správu aktualizujeme.

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Začalo sa vyšetrovanie Pétera Szijjártóa, potvrdil maďarský premiér. Podozrivý je zo spolupráce s Ruskom

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