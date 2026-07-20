Slováci uviazli na letisku v Hurghade: Aj nové lietadlo, na ktoré mali nastúpiť, má už teraz meškanie

Lietadlo na letisku

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
Letná dovolenka
Približne 180 cestujúcich malo v nedeľu 19. júla odletieť z egyptskej Hurghady na Slovensko.

Slovenským dovolenkárom sa návrat z vysnívanej dovolenky zmenil na vyčerpávajúce čakanie. Namiesto cesty domov strávili dlhé hodiny na letisku v egyptskej Hurghade, následne ich presunuli do náhradného hotela a ani na druhý deň nemali istotu, kedy odletia. Cestujúci opisujú chaos, slabú komunikáciu aj podmienky, ktoré ich podľa vlastných slov nepríjemne zaskočili.

Na komplikácie slovenských dovolenkárov upozornila TV Markíza, ktorá získala aj stanovisko spoločnosti Smartwings.

Viac z témy Letná dovolenka:
1.
11 najkrajších pláží podľa Slovenky žijúcej v Španielsku: Objavte skvosty Malorky aj Kanárskych ostrovov
2.
Najlepšia pláž v Turecku má hodnotenie 4,5 hviezdičky z 5. Dovolenkári chvália jej priezračnú vodu
3.
Lekári prezradili, čo sa deje s telom človeka v lietadle. Hýbte sa a pite dostatok tekutín, radia
Zobraziť všetky články (126)

Lietadlo do Egypta napokon nedorazilo

Približne 180 cestujúcich malo v nedeľu 19. júla odletieť z egyptskej Hurghady na Slovensko. Odlet sa však na čas neuskutočnil, pretože lietadlo, ktoré ich malo vyzdvihnúť, sa podľa informácií cestujúcich pre technický problém nedostalo až do destinácie.

Po niekoľkohodinovom čakaní sa dozvedeli, že let je zrušený. Počas pobytu na letisku dostali podľa ich slov len malé občerstvenie v podobe pollitrovej fľaše vody a kúsku bábovky. Následne museli všetci opustiť letisko a boli presunutí do náhradného hotela.

V náhradnom hoteli vznikol chaos

Ani po presune sa situácia podľa cestujúcich výrazne nezlepšila. Ubytovanie pre všetkých trvalo dlhšie a podmienky v hoteli ich podľa vlastných slov sklamali. „Po príchode večer na iný hotel vznikol chaos, nakoľko urobiť check-in pre všetkých trval vyše hodiny. O izbe ani nehovorím, hotel svoje najlepšie časy už zažil, radšej spať oblečený a obutý,“ opísal jeden z dovolenkárov.

Letisko Hurghada
Foto: Ad Meskens, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Pôvodne mali hotel opustiť skoro ráno, neskôr sa však čas odchodu posunul. Ani ďalší plánovaný odlet sa napokon neuskutočnil podľa pôvodného harmonogramu. „O deviatej mal byť odlet, ale zase je odložený až na 11.00 h. Toto nie je normálne,“ uviedol. Podľa cestujúcich bola počas celej situácie najväčším problémom komunikácia, ktorá sa zlepšila až po opakovaných telefonátoch.

Dokonca aj čas odletu sa viackrát menil. Dovolenkári mali pôvodne odletieť o 9.00 h, neskôr let presunuli na 11.00 h. Ani to však napokon neplatilo. Krátko pred plánovaným odletom dostali informáciu o ďalšom posune a podľa najnovších informácií by mali z Hurghady odletieť o 11.45 h.

Smartwings: Dôvodom bola porucha senzora

„K odloženiu času odletu linky QS6085 z Hurghady do Bratislavy došlo z technických dôvodov (porucha senzora). Pre cestujúcich sme zaistili ubytovanie v hoteli,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Smartwings pre Česko a Slovensko Vladimíra Dufková.

Podľa spoločnosti už bolo lietadlo pripravené na odlet a z Hurghady malo odletieť v pondelok o 9.30 h. „Smartwings sa za spôsobené komplikácie a oneskorenie cestujúcim veľmi ospravedlňuje.“

Komplikácie sa opakujú

Prípady výrazných meškaní letov spoločnosti Smartwings sa objavili aj počas uplynulého týždňa. Ako informovala TASR, cestujúci smerujúci z Bratislavy na grécky ostrov Rodos čakali na odlet takmer sedem hodín. Ešte väčšie zdržanie zaznamenali niektoré ďalšie dovolenkové spoje. Let na Zakynthos nabral približne 13,5-hodinové meškanie a cestujúci smerujúci do Iraklia na Kréte odleteli približne o 7,5 hodiny neskôr.

Na bratislavskom letisku pritom počas letnej sezóny denne vybavia desiatky dovolenkových letov. Len v deň, keď meškal spoj na Rodos, bolo naplánovaných takmer 100 letov s cestujúcimi. Podľa údajov, ktoré zverejnila TASR, išlo o jeden z najvyťaženejších dní letnej sezóny, počas ktorého sa výraznejšie meškania dotkli viacerých dovolenkových destinácií.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Maďarsko bude mať novú prezidentku: Premiér Péter Magyar oznámil, že pôjde o šachovú veľmajsterku

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Slováci a Česi v zahraničí
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
1 na 1
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac