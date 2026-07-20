Slováci uviazli na letisku v Hurghade: Aj nové lietadlo, na ktoré mali nastúpiť, má už teraz meškanie

Slovenským dovolenkárom sa návrat z vysnívanej dovolenky zmenil na vyčerpávajúce čakanie. Namiesto cesty domov strávili dlhé hodiny na letisku v egyptskej Hurghade, následne ich presunuli do náhradného hotela a ani na druhý deň nemali istotu, kedy odletia. Cestujúci opisujú chaos, slabú komunikáciu aj podmienky, ktoré ich podľa vlastných slov nepríjemne zaskočili.
Na komplikácie slovenských dovolenkárov upozornila TV Markíza, ktorá získala aj stanovisko spoločnosti Smartwings.
Lietadlo do Egypta napokon nedorazilo
Približne 180 cestujúcich malo v nedeľu 19. júla odletieť z egyptskej Hurghady na Slovensko. Odlet sa však na čas neuskutočnil, pretože lietadlo, ktoré ich malo vyzdvihnúť, sa podľa informácií cestujúcich pre technický problém nedostalo až do destinácie.
Po niekoľkohodinovom čakaní sa dozvedeli, že let je zrušený. Počas pobytu na letisku dostali podľa ich slov len malé občerstvenie v podobe pollitrovej fľaše vody a kúsku bábovky. Následne museli všetci opustiť letisko a boli presunutí do náhradného hotela.
V náhradnom hoteli vznikol chaos
Ani po presune sa situácia podľa cestujúcich výrazne nezlepšila. Ubytovanie pre všetkých trvalo dlhšie a podmienky v hoteli ich podľa vlastných slov sklamali. „Po príchode večer na iný hotel vznikol chaos, nakoľko urobiť check-in pre všetkých trval vyše hodiny. O izbe ani nehovorím, hotel svoje najlepšie časy už zažil, radšej spať oblečený a obutý,“ opísal jeden z dovolenkárov.
Pôvodne mali hotel opustiť skoro ráno, neskôr sa však čas odchodu posunul. Ani ďalší plánovaný odlet sa napokon neuskutočnil podľa pôvodného harmonogramu. „O deviatej mal byť odlet, ale zase je odložený až na 11.00 h. Toto nie je normálne,“ uviedol. Podľa cestujúcich bola počas celej situácie najväčším problémom komunikácia, ktorá sa zlepšila až po opakovaných telefonátoch.
Dokonca aj čas odletu sa viackrát menil. Dovolenkári mali pôvodne odletieť o 9.00 h, neskôr let presunuli na 11.00 h. Ani to však napokon neplatilo. Krátko pred plánovaným odletom dostali informáciu o ďalšom posune a podľa najnovších informácií by mali z Hurghady odletieť o 11.45 h.
Smartwings: Dôvodom bola porucha senzora
„K odloženiu času odletu linky QS6085 z Hurghady do Bratislavy došlo z technických dôvodov (porucha senzora). Pre cestujúcich sme zaistili ubytovanie v hoteli,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Smartwings pre Česko a Slovensko Vladimíra Dufková.
Podľa spoločnosti už bolo lietadlo pripravené na odlet a z Hurghady malo odletieť v pondelok o 9.30 h. „Smartwings sa za spôsobené komplikácie a oneskorenie cestujúcim veľmi ospravedlňuje.“
Komplikácie sa opakujú
Prípady výrazných meškaní letov spoločnosti Smartwings sa objavili aj počas uplynulého týždňa. Ako informovala TASR, cestujúci smerujúci z Bratislavy na grécky ostrov Rodos čakali na odlet takmer sedem hodín. Ešte väčšie zdržanie zaznamenali niektoré ďalšie dovolenkové spoje. Let na Zakynthos nabral približne 13,5-hodinové meškanie a cestujúci smerujúci do Iraklia na Kréte odleteli približne o 7,5 hodiny neskôr.
Na bratislavskom letisku pritom počas letnej sezóny denne vybavia desiatky dovolenkových letov. Len v deň, keď meškal spoj na Rodos, bolo naplánovaných takmer 100 letov s cestujúcimi. Podľa údajov, ktoré zverejnila TASR, išlo o jeden z najvyťaženejších dní letnej sezóny, počas ktorého sa výraznejšie meškania dotkli viacerých dovolenkových destinácií.
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